عدم استقرار.. طقس شتوي غائم يغطى سماء أسوان

شهدت محافظة أسوان اليوم حالة من الغيوم المصحوبة بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى حوالى 26 درجة مئوية، بينما وصلت الصغرى إلى نحو 12 درجة فى طقس شتوى غائم وغير مستقر غطى سماء المحافظة .

وتفرقت الغيوم الكثيفة وانخفاض واضح فى درجات الحرارة ، فيما استقبلت أسوان هذه الأجواء خلال الموسم السياحى الشتوى الذى تُعد خلاله المحافظة واحدة من أبرز المقاصد السياحية فى مصر، بفضل مناخها المعتدل نهارًا والبارد مساءً، وهو ما يشجع الزوار على التجول بين المعابد والمواقع الأثرية، والإبحار فى النيل عبر رحلات الفلوكة.

طقس أسوان

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة أسوان تشتهر بأجواء طقس معتدلة دافئة أغلب أوقات الشتاء، مما يجعلها واحدة من أهم مزارات العالم شتاء، لما تتمتع به بجانب الطقس، إلى وجود العديد من المزارات الأثرية والتاريخية والبيئية التى تتميز بها أسوان جنوب مصر.