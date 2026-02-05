قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

معهد ستوكهولم : انتهاء معاهدة نيو ستارت يشعل سباق تسلح نووي جديد

تقرير لـ"سيبري": انتهاء معاهدة "نيو ستارت" يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد
تقرير لـ"سيبري": انتهاء معاهدة "نيو ستارت" يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي جديد
أ ش أ

كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبرى) أن انتهاء العمل بمعاهدة عام 2010، التي ينتهي العمل بها اليوم /الخميس/، بشأن خفض وتحديد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة باسم "نيو ستارت" يمثل نقطة تحول خطيرة في منظومة ضبط التسلح النووي العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تصاعد المخاطر الأمنية، ولا سيما في أوروبا.


وأوضح التقرير، الذى قام بإعداده مدير معهد ستكهولم الدولى كريم حجاج، أن «نيو ستارت» كانت آخر اتفاق ثنائي ملزم ينظم الترسانتين النوويتين لروسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان معاً نحو 90 في المئة من الأسلحة النووية في العالم.


ومع انتهاء المعاهدة دون التوصل إلى بديل، لم تعد هناك قيود قانونية تحدد عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية لدى الجانبين.


وأشار تقرير "سيبري" إلى أن الجهود السابقة لإبرام اتفاق جديد تعثرت بسبب خلافات سياسية، إذ اشترطت الولايات المتحدة إشراك الصين في أي إطار مستقبلي لضبط التسلح، بينما طالبت روسيا بإدخال فرنسا والمملكة المتحدة في المفاوضات، في حين أعلنت الصين عدم رغبتها في تقييد ترسانتها النووية التي لا تزال، بحسب تقديرات المعهد، أقل من ترسانتي موسكو وواشنطن.


وحذر التقرير من أن غياب «نيو ستارت» قد يدفع نحو سباق تسلح نووي متجدد، في ظل برامج التحديث الواسعة التي تنفذها القوى النووية الكبرى، والتوسع السريع في القدرات النووية الصينية خلال السنوات الأخيرة، مما يزيد من تعقيد بيئة الردع الاستراتيجي العالمية.


كما لفت «سيبري» إلى أن انتهاء المعاهدة سيؤدي إلى تراجع مستويات الشفافية وإمكانية التنبؤ، نتيجة توقف آليات التحقق وتبادل البيانات، الأمر الذي قد يرفع من مخاطر سوء التقدير والتصعيد، خاصة في ظل التوترات الدولية واستخدام تقنيات عسكرية متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.


وعلى الصعيد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن التداعيات الأمنية قد تكون كبيرة، خصوصاً مع استمرار وجود أعداد كبيرة من الأسلحة النووية التكتيكية، التي تُعد من أخطر التهديدات لأمن القارة. كما حذّر من أن إعادة التسلح التقليدي داخل حلف شمال الأطلسي، ولا سيما امتلاك أسلحة دقيقة بعيدة المدى، قد يزيد من هشاشة الاستقرار العسكري في أوروبا.


وختم معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تقريره بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب دوراً أوروبياً أكثر فاعلية في الدفع نحو مبادرات للحد من المخاطر واستئناف مسار ضبط التسلح، محذراً من أن التركيز على الردع وحده، من دون إطار فعّال لضبط التسلح، قد يؤدي إلى تقويض الأمن بدلاً من تعزيزه.

الذكاء الاصطناعي تقنيات عسكرية متقدمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام سيبرى خفض وتحديد الأسلحة الهجومية الاستراتيجية نيو ستارت منظومة ضبط التسلح النووي العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

عزت العلايلي

يمتلك 6 أفلام من أفضل 100 بتاريخ السينما.. أبرز أعمال عزت العلايلي

أحد المصابين الفلسطينيين

مصاب فلسطيني: دبابة إسرائيلية ضربتني وكنت نائم ولا توجد خدمات طبية بغزة

الدولار

ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار في يناير 2026

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد