دوري أبطال إفريقيا | «توروب» يُعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر عصر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة شبيبة القبائل المقرر إقامتها مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، ياسر إبراهيم، محمود حسن تريزيجيه، يلسين كامويش، محمد شريف، محمد شكري، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، يوسف بلعمري، أليو ديانج، أحمد عيد، عمرو الجزار، مروان عثمان، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لملاقاة شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة يوم السبت 7 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.