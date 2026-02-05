رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى| صور

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب البشري، والذي عُقد تحت عنوان «CKD Updates»، وذلك لمناقشة أحدث الاسترشادات العلمية العالمية في تشخيص وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، وأحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور نهلة نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت غازي رئيس قسم الأمراض الباطنة العامة ورئيس اليوم العلمي، بحضور نخبة من أساتذة أمراض الباطنة والكلى من جامعات الإسكندرية وطنطا، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء، وطلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضع تطوير منظومتي التعليم العالي والرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة المصرية، من خلال دعم التعليم الطبي المتقدم، وتحديث البرامج الأكاديمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل على مواءمة خططها التعليمية والبحثية مع أهداف رؤية مصر 2030، عبر إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتعزيز الابتكار في المجال الصحي، ودعم المبادرات العلمية والطبية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير كليات القطاع الطبي، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع عقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل الخبرات العلمية الحديثة، ومواكبة التطور المتسارع في العلوم الطبية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمة الصحية، ورفع كفاءة الأطباء، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الرعاية الطبية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى يمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويؤكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي المشترك مع كبرى الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في التعامل مع الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض القصور الكلوي المزمن، الذي يُعد من التحديات الصحية المهمة.

واختتم الدكتور يحيى عيد، كلمته بتمنياته بالتوفيق والنجاح لفعاليات اليوم العلمي، والخروج بتوصيات علمية وتطبيقية تسهم في تطوير الأداء الطبي، ودعم المنظومة الصحية، وتحقيق رسالة الجامعة التعليمية والمجتمعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة تعكس المكانة الأكاديمية المتميزة لكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وتسهم في دعم التعليم الطبي المستمر، وتطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون العلمي بين الجامعات المصرية.

وأكدت الدكتور أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم العلمي يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وربط البحث العلمي بالقضايا الصحية ذات الأولوية، خاصة الأمراض المزمنة، مشيدةً بجهود كلية الطب في تنظيم فعاليات علمية متخصصة تخدم المجتمع المحلي والإقليمي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، عن اعتزازه بتنظيم اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى، مؤكدًا حرص الكلية على مواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، وتقديم برامج علمية تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور مدحت غازي رئيس قسم الأمراض الباطنة العامة ورئيس اليوم العلمي، إلى أن فعاليات اليوم تضمنت مناقشة أحدث التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، وأحدث أساليب التشخيص والعلاج، مؤكدًا أن مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية أضفت قيمة علمية كبيرة وأسهمت في إثراء النقاشات العلمية.