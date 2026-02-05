قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، فعاليات اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى بقسم الأمراض الباطنة العامة بكلية الطب البشري، والذي عُقد تحت عنوان «CKD Updates»، وذلك لمناقشة أحدث الاسترشادات العلمية العالمية في تشخيص وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، وأحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الحديثة.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الاهلية للشئون الاكاديمية، والدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور نهلة نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حاتم الجوهري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل الفقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مدحت غازي رئيس قسم الأمراض الباطنة العامة ورئيس اليوم العلمي، بحضور نخبة من أساتذة أمراض الباطنة والكلى من جامعات الإسكندرية وطنطا، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء، وطلاب الدراسات العليا.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم هذا اليوم العلمي يأتي في إطار التوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضع تطوير منظومتي التعليم العالي والرعاية الصحية على رأس أولويات الدولة المصرية، من خلال دعم التعليم الطبي المتقدم، وتحديث البرامج الأكاديمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تعمل على مواءمة خططها التعليمية والبحثية مع أهداف رؤية مصر 2030، عبر إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتعزيز الابتكار في المجال الصحي، ودعم المبادرات العلمية والطبية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير كليات القطاع الطبي، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتشجيع عقد المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة التي تسهم في نقل الخبرات العلمية الحديثة، ومواكبة التطور المتسارع في العلوم الطبية، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمة الصحية، ورفع كفاءة الأطباء، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة في تقديم الرعاية الطبية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى يمثل نموذجًا للتكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويؤكد حرص الجامعة على تعزيز التعاون العلمي المشترك مع كبرى الجامعات المصرية، والاستفادة من الخبرات الوطنية في التعامل مع الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض القصور الكلوي المزمن، الذي يُعد من التحديات الصحية المهمة.

واختتم الدكتور يحيى عيد، كلمته بتمنياته بالتوفيق والنجاح لفعاليات اليوم العلمي، والخروج بتوصيات علمية وتطبيقية تسهم في تطوير الأداء الطبي، ودعم المنظومة الصحية، وتحقيق رسالة الجامعة التعليمية والمجتمعية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة تعكس المكانة الأكاديمية المتميزة لكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، وتسهم في دعم التعليم الطبي المستمر، وتطوير المهارات الإكلينيكية للأطباء، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون العلمي بين الجامعات المصرية.

وأكدت الدكتور أماني محمد شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم العلمي يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، وربط البحث العلمي بالقضايا الصحية ذات الأولوية، خاصة الأمراض المزمنة، مشيدةً بجهود كلية الطب في تنظيم فعاليات علمية متخصصة تخدم المجتمع المحلي والإقليمي.

وفي كلمته، أعرب الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، عن اعتزازه بتنظيم اليوم العلمي لوحدة أمراض الكلى، مؤكدًا حرص الكلية على مواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، وتقديم برامج علمية تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتحسين مستوى الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشار الدكتور مدحت غازي رئيس قسم الأمراض الباطنة العامة ورئيس اليوم العلمي، إلى أن فعاليات اليوم تضمنت مناقشة أحدث التوصيات العالمية في تشخيص وعلاج مرضى القصور الكلوي المزمن، وأحدث أساليب التشخيص والعلاج، مؤكدًا أن مشاركة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية أضفت قيمة علمية كبيرة وأسهمت في إثراء النقاشات العلمية.

كفر الشيخ جامعات جامعة كفر الشيخ كلية الطب أمراض الكلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مصر للطيران

مصر للطيران للصيانة تبحث تعزيز التعاون الإستراتيجي مع غينيا الاستوائية

وزير العمل

جبران: دعم كامل لحل مشاكل المواطنين والعمال في جميع المحافظات

عمر عثمان

عمرو عثمان يستعرض نتائج تقييم برنامج الوقاية من المواد المخدرة بين الطلاب

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد