محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع العاشر من رمضان بالحامول.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارع العاشر من رمضان بمركز الحامول بطول 500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2026، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، باعتباره قطاعًا حيويًا، وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد انتهاء الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير لشبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.