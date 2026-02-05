قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
أرقام لم تحدث منذ سنوات.. الزمالك يعود مجددا تحت قيادة معتمد جمال
السجن المُشدّد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لأخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات بجنوب سيناء
ازاي نحمي أطفالنا من مخاطر السوشيال ميديا؟.. فيديو
10 سنوات في خدمة العروبة .. «أبو الغيط» يضع روشتة لإنهاء أزمات الأمة
كولومبوس الأمريكي يحدد 3 أيام لإرسال قسط صفقة وسام أبو علي للأهلي
باليوم والساعة.. موعد سفر بعثة الأهلي لـ الجزائر لمواجهة الشبيبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع العاشر من رمضان بالحامول.. صور

رصف الطريق
رصف الطريق
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أعمال رصف شارع العاشر من رمضان بمركز الحامول بطول 500 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2025/2026، تحت إشراف السيد حمزة، رئيس مركز ومدينة الحامول.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق من أولى أولوياته، باعتباره قطاعًا حيويًا، وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد انتهاء الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير لشبكة الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ رصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

اقتراح برغبة لتعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية

النائب نور الدين

برلماني: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لشراكة استراتيجية شاملة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة

الرئيس السيسي وأردوغان

برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد