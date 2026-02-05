قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
30 صورة ترصد إنتهاء إستعدادات المدارس لعودة الدراسة وبدء الترم الثاني السبت
دعوى أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار حجب روبلوكس في مصر
وصول سارة خليفة وآخرين لمحكمة القاهرة الجديدة لنظر قضية تصنيع المخدرات
الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج
أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي
الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين في مياه الخليج
مشروع حياة كريمة يفوز بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
الزمالك فلوسه حلال .. إعلامي يُثير الجدل بشأن الصفقات مقارنة بالأهلي
فوز مشروع "حياة كريمة" بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة
إيرادات السينما أمس | «إن غاب القط» في الصدارة .. وكولونيا في المركز الأخير
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.. سبيس إكس تفتح باب الترويج لطرحها العام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

عقدت شركة سبيس إكس، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اجتماعات مع بنوك من خارج الولايات المتحدة في إطار التحضيرات لطرحها العام الأولي (IPO)، في وقت تستهدف فيه الشركة إدراج أسهمها في الأسواق المالية خلال العام الجاري وفق جدول زمني طموح، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت المصادر بأن بنوكًا أجنبية قدمت عروضها لشغل أدوار في عملية الطرح خلال اجتماعات عُقدت منتصف يناير الماضي في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا، حيث ضم أحد الاجتماعات بنوكًا أوروبية، فيما شمل اجتماع آخر مؤسسات مالية من مناطق مختلفة حول العالم. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لعدم علنية المعلومات، وفق ما نشرته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

تشجيع للمصرفيين

وأوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات كانت مخصصة لأدوار ثانوية بهدف استكمال قائمة البنوك المشاركة في الاكتتاب، وذلك قبل الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن استحواذ سبيس إكس على شركة xAI التابعة أيضًا لإيلون ماسك.

ورغم الصفقة، لا تزال الشركة المندمجة تتوقع تنفيذ الطرح العام في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وخلال الاجتماعات، شجعت سبيس إكس المصرفيين على تقديم مبررات توضح أهمية وجود مؤسساتهم في مناطقهم الجغرافية ضمن عملية الطرح. وكانت الشركة قد أجرت بالفعل مقابلات مع كبرى بنوك وول ستريت قبل هذه المرحلة، حيث تم اختيار بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي لقيادة عملية الإدراج، بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وأن تفاصيل الطرح العام قد تطرأ عليها تغييرات. ولم يرد متحدث باسم سبيس إكس فورًا على طلب للتعليق.

الأكبر في تاريخ الأسواق المالية

وبحسب بلومبرج، كان من المتوقع أن يكون طرح سبيس إكس هو الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، مع تقديرات بجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار، حتى قبل إدراج شركة xAI ضمن الصفقة. ويُرجح أن تتطلب عملية بهذا الحجم مشاركة عدد كبير من البنوك ضمن تحالف الاكتتاب. ويُذكر أن طرح شركة علي بابا في نيويورك عام 2014 جمع 25 مليار دولار، وشارك فيه 35 بنكًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

كما تدرس سبيس إكس تخصيص حصة كبيرة من الأسهم للمستثمرين الأفراد، في ظل سعي شركة Robinhood Markets للحصول على دور محوري في الطرح. وفي الوقت نفسه، يضغط معجبو إيلون ماسك، ممن يمتلكون أسهمًا في شركة تسلا، من أجل الحصول على أولوية الاكتتاب في أسهم سبيس إكس .

وسيؤدي الإدراج المحتمل إلى دخول أكبر شركة خاصة في العالم إلى الأسواق العامة، إذ قُدرت قيمة الكيان المدمج بعد الاستحواذ على xAI بنحو 1.25 تريليون دولار، تشمل تقييم سبيس إكس عند تريليون دولار، وxAI عند 250 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.

سبيس إكس إيلون ماسك ماسك اكتتاب عام الأسواق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

النائب أحمد الحمامصي

اقتراح برغبة لتعزيز تصدير العقار وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية

النائب نور الدين

برلماني: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لشراكة استراتيجية شاملة وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة

الرئيس السيسي وأردوغان

برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد