الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.. سبيس إكس تفتح باب الترويج لطرحها العام

عقدت شركة سبيس إكس، المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اجتماعات مع بنوك من خارج الولايات المتحدة في إطار التحضيرات لطرحها العام الأولي (IPO)، في وقت تستهدف فيه الشركة إدراج أسهمها في الأسواق المالية خلال العام الجاري وفق جدول زمني طموح، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت المصادر بأن بنوكًا أجنبية قدمت عروضها لشغل أدوار في عملية الطرح خلال اجتماعات عُقدت منتصف يناير الماضي في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا، حيث ضم أحد الاجتماعات بنوكًا أوروبية، فيما شمل اجتماع آخر مؤسسات مالية من مناطق مختلفة حول العالم. وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لعدم علنية المعلومات، وفق ما نشرته وكالة بلومبرج اليوم الخميس.

تشجيع للمصرفيين

وأوضحت المصادر أن هذه الاجتماعات كانت مخصصة لأدوار ثانوية بهدف استكمال قائمة البنوك المشاركة في الاكتتاب، وذلك قبل الإعلان، يوم الاثنين الماضي، عن استحواذ سبيس إكس على شركة xAI التابعة أيضًا لإيلون ماسك.

ورغم الصفقة، لا تزال الشركة المندمجة تتوقع تنفيذ الطرح العام في وقت لاحق من العام الجاري، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

وخلال الاجتماعات، شجعت سبيس إكس المصرفيين على تقديم مبررات توضح أهمية وجود مؤسساتهم في مناطقهم الجغرافية ضمن عملية الطرح. وكانت الشركة قد أجرت بالفعل مقابلات مع كبرى بنوك وول ستريت قبل هذه المرحلة، حيث تم اختيار بنك أوف أمريكا وغولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ومورغان ستانلي لقيادة عملية الإدراج، بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وأن تفاصيل الطرح العام قد تطرأ عليها تغييرات. ولم يرد متحدث باسم سبيس إكس فورًا على طلب للتعليق.

الأكبر في تاريخ الأسواق المالية

وبحسب بلومبرج، كان من المتوقع أن يكون طرح سبيس إكس هو الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، مع تقديرات بجمع ما يصل إلى 50 مليار دولار، حتى قبل إدراج شركة xAI ضمن الصفقة. ويُرجح أن تتطلب عملية بهذا الحجم مشاركة عدد كبير من البنوك ضمن تحالف الاكتتاب. ويُذكر أن طرح شركة علي بابا في نيويورك عام 2014 جمع 25 مليار دولار، وشارك فيه 35 بنكًا من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

كما تدرس سبيس إكس تخصيص حصة كبيرة من الأسهم للمستثمرين الأفراد، في ظل سعي شركة Robinhood Markets للحصول على دور محوري في الطرح. وفي الوقت نفسه، يضغط معجبو إيلون ماسك، ممن يمتلكون أسهمًا في شركة تسلا، من أجل الحصول على أولوية الاكتتاب في أسهم سبيس إكس .

وسيؤدي الإدراج المحتمل إلى دخول أكبر شركة خاصة في العالم إلى الأسواق العامة، إذ قُدرت قيمة الكيان المدمج بعد الاستحواذ على xAI بنحو 1.25 تريليون دولار، تشمل تقييم سبيس إكس عند تريليون دولار، وxAI عند 250 مليار دولار، وفقًا لمصادر مطلعة.