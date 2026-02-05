النادي ليس غبيًا.. «سلوت» يتحدّث عن صفقات ليفربول الجديدة

تحدّث آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن صفقات الفريق الجديدة إيفياني ندوكوي ومور ندياي

وقال "سلوت" في تصريحات صحفية "كل شىء يحدث لسبب محدد … نحن لا نذعر أبدًا، كل شيء دائمًا مدروس على المدى الطويل وليس من قِبل شخص واحد فقط.

وتابع “ نعلم أن فيرجيل فان دايك لن يلعب لعشر سنوات، لكنه ما زال لديه عام متبقي، وربما أكثر معنا إذا بقي لائقًا، وما أعظم هذا الثناء عليه أنه قادر على اللعب كل ثلاثة أيام”

واكمل “نأمل أن يبقى لائقًا لسنوات عديدة، لكن هذا النادي ليس غبيًا. نحن نعلم أنه في السنوات القادمة سيكون هناك حياة بعد فيرجيل، وهذا ينطبق على كل مركز”

واختتم " نحن لا نفكر فقط على المدى القصير، بل أيضًا على المدى المتوسط والطويل."