الأهلي يُطالب الجماهير بالسعة الكاملة أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا

طالب النادي الأهلي بالسماح للجماهير بالحضور بالسعة الكاملة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام نظيره الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي يوم 15 فبراير الجاري في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وجاء طلب النادي الأهلي في ظل الرغبة في مساندة الشياطين الحمر في مهمته، من أجل حسم تأهله لمنافسات دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

بعثة الأهلي في الجزائر

في سياق أخر قرّر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف النائب محمد ‏الجارحي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم لـ النادي الاهلي المتجهة إلى ‏الجزائر اليوم الخميس؛ استعدادًا لمُواجهة فريق شبيبة القبائل يوم السبت المقبل، ‏في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص «‏الجارحي» على التواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة، لمتابعة كافة ‏الترتيبات الخاصة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل ‏الأجواء للجهاز الفني واللاعبين‎.‎