أتمني من الجميع الدعاء.. الغندور ينعي زوجه لاعب الأهلي السابق

نعى الإعلامي خالد الغندور، زوجة عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي السابق، بعد وفاتها اقر أزمة صحية.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: "إنا لله و إنا اليه راجعون و لا حول و لا قوة إلا بالله انتقلت إلي رحمة الله تعالي زوجة الكابتن عبد الحميد حسن ميدو و اتمني من الجميع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

وأعلن عبد الحميد حسن ميدو نجم فريق الأهلي السابق عن وفاة زوجته صباح اليوم الخميس عقب تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

وكتب عبد الحميد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم الخميس:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله زوجتي."

وأكمل : “صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الرحمة بجوار مستشفى الشفا بمدينة الشروق، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.