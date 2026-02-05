الزمالك راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

منح معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة على الصعيد القاري، عندما يلتقي بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسافر الزمالك مساء اليوم لزامبيا لمواجهة زيكسو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، حصدها من تحقيق انتصارين وتعادلين، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل فريق زيسكو يونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط.

تنطلق مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد يوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.