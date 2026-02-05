رقمنة بوابات رسوم شحن السيارات لأول مرة في مصر.. تفاصيل

يشهد قطاع النقل البري في مصر تحولًا تدريجيًا نحو الاعتماد على الحلول الرقمية، في إطار جهود تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على النظم التقليدية في تحصيل الرسوم.

ومن أبرز هذه التحولات؛ إطلاق منظومة رقمية متكاملة لإدارة مدفوعات بوابات الرسوم والموازين الخاصة بشاحنات نقل السيارات، في سابقة تُطبق لأول مرة على نطاق واسع داخل السوق المصرية.

المنظومة الجديدة تعتمد على تقنيات اتصال ذكية تتيح إتمام عمليات الدفع دون توقف الشاحنات عند بوابات التحصيل، ما يسهم في تقليل زمن العبور، وتخفيف التكدسات المرورية، وتحسين انسيابية حركة النقل على الطرق القومية.

وتشمل التغطية التشغيلية للمنظومة مئات البوابات المنتشرة على شبكات الطرق الرئيسية.

وتكتسب رقمنة رسوم الطرق أهمية خاصة في قطاع الشحن، حيث تمثل هذه الرسوم نسبة مؤثرة من إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات النقل، ما يجعل إدارتها الرقمية أداة فعالة لتعزيز الشفافية، وضبط المصروفات، وتوفير بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في التحليل المالي والتخطيط التشغيلي.

كما تتيح المنظومة الجديدة سجلات إلكترونية موحدة لحركة الشاحنات والمدفوعات، بما يدعم الرقابة الداخلية لدى الشركات، ويُحسن من كفاءة إدارة الأساطيل، ويحد من الأخطاء المرتبطة بالتعاملات النقدية.

تم تطوير وتنفيذ هذه المنظومة الرقمية بواسطة شركة “أوكتين”، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.