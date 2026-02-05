مكسب الزمالك هو ناشئيه.. المستكاوي يشيد بتفوق الأبيض

أشاد الناقد الرياضي حسن المستكاوي بلاعبي نادي الزمالك أمام كهرباء الاسماعيلية في الدوري الممتاز.

وكتب المستكاوي عبر فيسبوك: "يملك الزمالك أقل معدل أعمار في الدورى تقرببا ٢٤ سنة و٧ شهور. وشارك في مباراة كهرباء الاسماعيلية التي انتهت بفوزه ٢/٥ وبفرص مثيرة وكثيرة كل من أحمد خضرى ٢١ سنة ومحمد ابراهيم ٢١ سنة والسيد اسامة ٢١سنة واحمد شريف ٢٢ سنة وكايد ٢٣ سنة وأيمن امير ٢١ سنة ومحمد مدحت ١٩ سنة ويوسف وائل ٢١ سنة.

وتابع: “المباراة أهدافها كثيرة وفرصها المهدرة كثيرة والأخطاء كثيرة لكن مكسب الزمالك هو ناشئيه وبدء استرداد شخصية قميص الزمالك .. وهذا مكسب كبير لعله يستمر ويحافظ عليه كل لاعب بالفريق”.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين بجدول الترتيب

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الكهرباء عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.