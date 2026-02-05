قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أغلى 10 صفقات في الانتقالات الشتوية.. هيمنة إنجليزية وظهور أندية غير أوروبية

منتصر الرفاعي

أُغلقت نافذة الانتقالات الشتوية في الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الاثنين في ظل إنفاق تجاوز ملياري يورو رغم أن الحركة كانت أهدأ مقارنة بالسنوات السابقة.

وسيطرت الأندية الإنجليزية على أغلب الصفقات الكبيرة، بينما برزت بعض الأندية من خارج القارة الأوروبية في المشهد العالمي.

أنطوان سيمينيو أغلى صفقة.. السيتي يتصدر الميركاتو

تصدر مانشستر سيتي قائمة أغلى صفقات يناير 2026 بالتعاقد مع الجناح أنطوان سيمينيو قادمًا من بورنموث مقابل 72 مليون يورو، ليصبح أغلى انتقال شتوي هذا الموسم.

وفي المركز الثاني، أبرم كريستال بالاس صفقة قياسية بضم المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن مقابل 49.7 مليون يورو في آخر أيام الميركاتو.

صفقات لافتة خارج أوروبا

حل البرازيلي فلامنجو في المركز الثالث بصفقة إعادة لوكاس باكيتا من وست هام مقابل 42 مليون يورو، ما يعكس القوة المالية المتنامية لكرة القدم البرازيلية.

كما جاءت الصفقات الكبرى الأخرى على النحو التالي:

كونور جالاجر: من أتلتيكو مدريد إلى توتنهام – 40 مليون يورو.

برينان جونسون: من توتنهام إلى كريستال بالاس – 40 مليون يورو.

قائمة أغلى 10 صفقات شتوية 2026

1-أنطوان سيمينيو: من بورنموث إلى مانشستر سيتي – قيمة الصفقة 72 مليون يورو.

2- يورجن ستراند لارسن: من وولفرهامبتون إلى كريستال بالاس – قيمة الصفقة 49.7 مليون يورو.

3- لوكاس باكيتا: من وست هام إلى فلامنجو – قيمة الصفقة 42 مليون يورو.

4- برينان جونسون: من توتنهام إلى كريستال بالاس – قيمة الصفقة 40 مليون يورو.

5- كونور جالاجر: من أتلتيكو مدريد إلى توتنهام – قيمة الصفقة 40 مليون يورو.

6- أديمولا لوكمان: من أتالانتا إلى أتلتيكو مدريد – قيمة الصفقة 35 مليون يورو.

7- أوسكار بوب: من مانشستر سيتي إلى فولهام – قيمة الصفقة 31.2 مليون يورو.

8- قادر ميتي: من رين إلى الهلال السعودي – قيمة الصفقة 30 مليون يورو.

9- تاتي كاستيلانوس: من لاتسيو إلى وست هام – قيمة الصفقة 29 مليون يورو.

10- ريان: من فاسكو دا جاما إلى بورنموث – قيمة الصفقة 28.5 مليون يورو.

هيمنة إنجليزية واضحة

شهدت القائمة سيطرة واضحة للأندية الإنجليزية على أغلب الصفقات الكبرى، ما يؤكد استمرار قوة السوق الإنجليزي في استقطاب النجوم العالميين خلال فترات الانتقالات، مع بروز حضور بعض الأندية البرازيلية والسعودية في المشهد الدولي.

