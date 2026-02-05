سلوت يكشف موقف فريمبونج وجوميز من لقاء مانشستر سيتي

كشف أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تفاصيل إصابة جيريمي فريمبونج وجو جوميز، قبل مواجهة مانشستر سيتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه ليفربول منافسه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت: فريمبونج سيغيب عن لقاء مانشستر سيتي، ولن يتدرب هذا الأسبوع، ولكن جو جوميز فلدينا أمل أن يتدرب يوم السبت، لذا لن يكون متاحًا للبدء أساسيًا، ولكن سيكون قادرًا على مساعدة الفريق إذا لزم الأمر، حيث لا يوجد الكثير من المدافعين في الوقت الحالي.

وتطرق سلوت إلى صفقات ليفربول، مؤكدا أن سياسة ليفربول بشأن الصفقات الجديدة، هي لاعبون شباب موهوبون في بداية مسيرتهم لمساعدتنا على التطور على المدى الطويل.

وعن مواجهة مانشستر سيتي، قال: المباراة أمام الفريق السماوي، ستوضح أين وصلنا في تطور الفريق، مع أهمية تحقيق نتيجة إيجابية، حيث أتذكر آخر مباراة بين الفريقين على ملعب الاتحاد، تفوق السيتي علينا.

وتابع: يجب علينا أن نفوز، لأننا في المرحلة الأخيرة من الموسم، والنتائج أصبحت مهمة، سنحاول أن نستغل أن المباراة على ملعبنا وأمام جماهيرنا، وسنظهر قوتنا أمام مانشستر سيتي.