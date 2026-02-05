قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه بصرف مكافآت مالية للعاملين بمستشفيات شمال سيناء ومعبر رفح

جولة وزير الصحة بشمال سيناء
جولة وزير الصحة بشمال سيناء
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، معبر رفح البري بمحافظة شمال سيناء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورافقه اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لمتابعة استقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة.

جولة وزير الصحة بشمال سيناء 

ركزت الجولة على التأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، واستعداد الفرق الطبية والمنشآت على تقديم الرعاية الإنسانية والطارئة على مدار الساعة، وفق الخطة القومية للخدمات الصحية الطارئة.

وعقد الوزير اجتماعاً مع المحافظ لمتابعة أعداد الوافدين، وأماكن إقامة ذويهم، مع ضمان استمرارية الخدمات الطبية داخل التجمعات السكنية.

‎استقبل الوزير والمحافظ عدداً من المصابين والجرحى الوافدين من غزة، وتفقد نقطة الحجر الصحي بالمعبر، حيث اطمأن على توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والتطعيمات، ووجود 40 طبيباً، إلى جانب تمركز 60 سيارة إسعاف موزعة بشكل استراتيجي، وعيادات متنقلة، ونقطة رعاية حرجة، وفرق طبية متخصصة، وسيارة أشعة متطورة.

جولة وزير الصحة بشمال سيناء 


كما راجع الوزير آليات الاستقبال والفرز والنقل بالتعاون مع الجهات المعنية، بدءاً من الكشف المبدئي داخل المعبر، ثم الفرز بمستشفى العريش العام، وتوزيع الحالات على مستشفيات الجمهورية حسب التخصصات، مشيداً بالتنسيق المتميز مع الهلال الأحمر المصري في الاستقبال والدعم النفسي، وحرص على التحدث مع العائدين إلى غزة وطمأنتهم، حيث عبّروا عن شكرهم العميق لمصر قيادةً وشعباً على الرعاية الطبية والإنسانية.

جولة وزير الصحة بشمال سيناء 

وفي إطار الزيارة ذاتها، تفقد الوزير مستشفى الشيخ زويد المركزي ومستشفى العريش العام، حيث اطلع على جاهزية غرف الاستقبال والطوارئ والفرز، وأقسام الجراحة والغسيل الكلوي، ومنطقة ألعاب الأطفال (نادي أبطال فلسطين الصغار)، موجهاً بتوسيعها.

جولة وزير الصحة بشمال سيناء 

 إنشاء مبنى معجل خطي لخدمة مرضى الأورام

ووجه بصرف مكافآت مالية لجميع العاملين بالمستشفيات ومعبر رفح تقديراً لجهودهم المتواصلة، كما وجه بدراسة إنشاء مبنى معجل خطي لخدمة مرضى الأورام من  أبناء  المحافظة.

واختتم الجولة بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة لمراجعة خطة العمل المستقبلية، وتعزيز التنسيق لاستقبال الحالات وتسكين ذويهم، مع التأكيد على استمرار توافر الفرق الطبية بكامل التخصصات.

جولة وزير الصحة بشمال سيناء 

‏‎رافق الوزير في جولته: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان معبر رفح البري شمال سيناء محافظ شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

قاعدة أمريكية

إعلام سوري: القوات الأمريكية تبدأ إخلاء قاعدة الشدادي في الحسكة متوجهة إلى العراق

ترامب

ترامب: علاقاتنا مع فنزويلا تسير الآن بشكل عظيم

غزة

فلسطين: الاحتلال لم يلتزم بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد