دفعة من الفلسطينيين العائدين لغزة ينهون إجراءات العودة للقطاع بالجانب المصري لمعبر رفح

قال زياد قاسم، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أمام معبر رفح، إن الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، شهدت وصول أعداد كبيرة من العائدين إلى قطاع غزة، وهم من الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الأزمة في السابع من أكتوبر.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الدولة المصرية استقبلت، منذ بداية الأزمة، أكثر من 8 آلاف مصاب وجريح ومريض من قطاع غزة، جرى علاجهم داخل أكثر من 300 مستشفى موزعة على 26 محافظة.

وأضاف أن هؤلاء العائدين وصلوا بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم، وهم حاليًا داخل صالة السفر بمعبر رفح من الجانب المصري، حيث ينهون إجراءاتهم الورقية والرسمية تمهيدًا لعودتهم إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار قاسم إلى أن المشهد من خلفه يُظهر أعدادًا كبيرة من سيارات الإسعاف، في إطار استعدادات مكثفة لاستقبال الدفعة الجديدة، وهي الدفعة الرابعة من المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين من المقرر أن يتلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية، لافتا إلى أن وزارة الصحة المصرية أعلنت جاهزية نحو 150 مستشفى لاستقبال هؤلاء المصابين والجرحى خلال الفترات المقبلة.

