50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين

تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وخمس وزراء، يطالب فيه بتدشين مبادرة وطنية شاملة تحت مسمى "رد الجميل"، تهدف إلى توفير حزمة دعم عيني وخدمي استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد النائب ياسر قدح في مقترحه أن المبادرة ترتكز على محور أساسي وهو "إقرار خصم بنسبة 50%" على كافة الخدمات الأساسية التي يستهلكها صاحب المعاش، بما يشمل فواتير الكهرباء، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، والهاتف الأرضي، بالإضافة إلى طرح "بطاقة فئوية" تتيح شراء السلع الغذائية والمعمرة بنصف الثمن من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة.

وأشار عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إلى أن تلك المبادرة، لن ترهق الموازنة العامة للدولة، من خلال آليات تمويلية مبتكرة تضمن استدامتها، على رأسها: تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى، وتخصيص 1% من حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة بالهيئات الخدمية، فضلا عن تقديم تسهيلات ضريبية لشركات القطاع الخاص التي تنضم للمبادرة، إضافة إلى استغلال وفورات التحول الرقمي وحوكمة منظومة الدعم.

وأكد النائب في مذكرته الإيضاحية، أن الهدف هو تحويل الدعم من مجرد مبالغ نقدية قد تتآكل قيمتها بفعل التضخم، إلى دعم عيني وخدمي ملموس يشعر به المواطن في تفاصيل حياته اليومية، تقديراً لسنوات العطاء التي قدمها هؤلاء الأبطال في خدمة الوطن.

كما شمل المقترح جانباً ترفيهياً وثقافياً عبر ما أطلق عليه "كارنيه الرواد"، الذي يمنح صاحب المعاش حق دخول المتاحف، المسارح، والمنتزهات العامة بخصومات تصل إلى 50%، لضمان حياة كريمة وشاملة من كافة الجوانب.