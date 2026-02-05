المحكمة الدستورية: نهتم بحماية خصوصية المتقاضين وضمان حقوقهم

أكد بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا أن حماية خصوصية المتقاضين وضمان حقوقهم مسألة تهتم بها جدا المحاكم على مستوي الدول ومنهم المحكمة الدستورية العليا

وقال : عقب هذا الاجتماع سيتم عقد ورش عمل لطلاب يتم إنتقائهم من دولهم، حيث أن العمل الدستوري قضاء صعب ويحتاج إلى نوع من الخبرة.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية: “ نقوم بهذا الدور مع طلاب الجامعات الموجودين.. وكل جلسة يكون بها نوع من اللقاء معهم سواء الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية بكليات القانون وستكون تجربة مهمة”.



