4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

أفادت مصادر مقربة من عائلة القذافي، في تصريحات لقناة «الحدث»، بمقتل سيف الإسلام القذافي في عملية اغتيال نفذها أربعة أشخاص، قبل أن يفرّوا من موقع الحادث عقب إصابته داخل حديقة منزله، على خلفية اشتباكات اندلعت منذ ظهر اليوم، الخميس.

وذكرت المصادر أن مرافقه العجمي العتيري، آمر كتيبة أبو بكر الصديق، أُصيب خلال المواجهات، فيما قُتل نجل العتيري في منطقة الحمادة.

ولم تُعرف حتى الآن الجهة المسئولة عن الهجوم، بينما نفى اللواء 444 أي صلة له بالحادثة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة تطورات الواقعة وسط حالة من الغموض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: