مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي

في إنجاز سياحي بارز يعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة السياحة الدولية، حصدت مدينة أسوان جائزة «مدينة العام السياحية 2026» من منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، للعام الثاني على التوالي، متفوقة على ثلاث مدن مرشحة من أذربيجان وإيران وباكستان.

وهذا الفوز يعكس تقدير المجتمع الدولي للمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها أسوان، ويؤكد استمرار الجهود المصرية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسية المدن السياحية على المستوى الإقليمي والدولي.

مدينة العام السياحية 2026

جاء هذا التتويج عقب تقديم مصر ملف ترشيح متكامل للمدينة، أعدته وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، واشتمل على مواد ترويجية غنية أبرزت التراث الثقافي والتاريخي لأسوان، إلى جانب طبيعتها الفريدة التي تجعلها مقصدًا محببًا للزوار من مختلف أنحاء العالم.

وركز الملف على ما توفره المدينة من تجارب سياحية متنوعة، تشمل الرحلات النيلية في نهر النيل، والمعابد الفرعونية، والجزر النيلية الخلابة، والأسواق التقليدية التي تعكس أصالة التراث النوبي.

وتتميز أسوان بموقعها الجغرافي في جنوب مصر على الضفة الشرقية للنيل، محاطة بصحراء ذهبية وجبال صخرية، ما يمنحها مشاهد طبيعية ساحرة وسحرًا فريدًا يجذب السياح الباحثين عن الهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى العروض الثقافية والفنون المحلية التي تجعل من زيارتها تجربة متكاملة.

كما تُعرف المدينة بكونها بوابة لمواقع سياحية بارزة مثل معبد فيلة والسد العالي، إلى جانب الجزر النيلية مثل جزيرة النباتات وجزيرة أبو الهيجاء التي تُضفي على رحلات النيل أجواءً رومانسية وطبيعة خلابة.

ويعكس هذا الفوز استمرار الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية في أسوان، من تحسين الفنادق والمنتجعات إلى تحديث الموانئ النيلية وتسهيل خدمات النقل الداخلي، فضلاً عن تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والسياحة البيئية، والسياحة العلاجية، إلى جانب رحلات المغامرة والاستكشاف.

ويؤكد التتويج الدولي أن أسوان لم تعد مجرد وجهة سياحية محلية، بل أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا للسياحة، يعكس صورة مصر الحضارية وتراثها العريق، ويبرز دورها في تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على مقوماتها الطبيعية والثقافية.

كما يعزز الإنجاز ثقة المستثمرين الدوليين في القدرات السياحية للمدينة، ويحفز على مزيد من التطوير والاستثمار في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفي ضوء هذا الإنجاز، يواصل القطاع السياحي في مصر جهوده للترويج لأسوان ومختلف المقاصد السياحية الأخرى، عبر الحملات الإعلامية والفعاليات الدولية، ما يجعل من أسوان رمزًا للتفوق السياحي المصري والنجاح المتواصل على الساحة العالمية.