قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 6 أشخاص بحوزتهم 47 طائرة درون بالقاهرة
ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي
وزير النقل يتفقد مشروع خط سكة حديد الروبيكي العاشر بلبيس لربط المصانع بالموانئ
وزير الخارجية الإيراني ينتقد موقف المستشار الألماني تجاه بلاده
هل تشكل القهوة خطرًا على مرضى ارتفاع ضغط الدم؟.. دراسة توضح
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
50 % خصم على الخدمات لأصحاب المعاشات.. مقترح برلماني لدعم المتقاعدين
" الوزراء" يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول الدور المتزايد للابتكار في تنويع مصادر المعادن
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر
الخارجية الصينية: نأسف لانتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين واشنطن وموسكو
مصر تدعو لتخطي أي خلافات لصون الأمن الإقليمي وتحقيق مصالح الشعوب
إشتروا عقارات وسيارات.. 3 تجار آثار يغسلون 150 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي

مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
مدينة العام السياحية 2026.. أسوان تحصد الجائزة للعام الثاني على التوالي
إسراء عبدالمطلب

في إنجاز سياحي بارز يعكس مكانة مصر المتميزة على خريطة السياحة الدولية، حصدت مدينة أسوان جائزة «مدينة العام السياحية 2026» من منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، للعام الثاني على التوالي، متفوقة على ثلاث مدن مرشحة من أذربيجان وإيران وباكستان. 

وهذا الفوز يعكس تقدير المجتمع الدولي للمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها أسوان، ويؤكد استمرار الجهود المصرية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسية المدن السياحية على المستوى الإقليمي والدولي.

مدينة العام السياحية 2026

جاء هذا التتويج عقب تقديم مصر ملف ترشيح متكامل للمدينة، أعدته وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، واشتمل على مواد ترويجية غنية أبرزت التراث الثقافي والتاريخي لأسوان، إلى جانب طبيعتها الفريدة التي تجعلها مقصدًا محببًا للزوار من مختلف أنحاء العالم. 

وركز الملف على ما توفره المدينة من تجارب سياحية متنوعة، تشمل الرحلات النيلية في نهر النيل، والمعابد الفرعونية، والجزر النيلية الخلابة، والأسواق التقليدية التي تعكس أصالة التراث النوبي.

وتتميز أسوان بموقعها الجغرافي في جنوب مصر على الضفة الشرقية للنيل، محاطة بصحراء ذهبية وجبال صخرية، ما يمنحها مشاهد طبيعية ساحرة وسحرًا فريدًا يجذب السياح الباحثين عن الهدوء والاسترخاء، بالإضافة إلى العروض الثقافية والفنون المحلية التي تجعل من زيارتها تجربة متكاملة. 

كما تُعرف المدينة بكونها بوابة لمواقع سياحية بارزة مثل معبد فيلة والسد العالي، إلى جانب الجزر النيلية مثل جزيرة النباتات وجزيرة أبو الهيجاء التي تُضفي على رحلات النيل أجواءً رومانسية وطبيعة خلابة.

ويعكس هذا الفوز استمرار الجهود المصرية في تطوير البنية التحتية السياحية في أسوان، من تحسين الفنادق والمنتجعات إلى تحديث الموانئ النيلية وتسهيل خدمات النقل الداخلي، فضلاً عن تنويع المنتج السياحي ليشمل السياحة الثقافية، والسياحة البيئية، والسياحة العلاجية، إلى جانب رحلات المغامرة والاستكشاف.

ويؤكد التتويج الدولي أن أسوان لم تعد مجرد وجهة سياحية محلية، بل أصبحت مركزًا إقليميًا وعالميًا للسياحة، يعكس صورة مصر الحضارية وتراثها العريق، ويبرز دورها في تعزيز السياحة المستدامة والحفاظ على مقوماتها الطبيعية والثقافية. 

كما يعزز الإنجاز ثقة المستثمرين الدوليين في القدرات السياحية للمدينة، ويحفز على مزيد من التطوير والاستثمار في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لسكان المنطقة.

وفي ضوء هذا الإنجاز، يواصل القطاع السياحي في مصر جهوده للترويج لأسوان ومختلف المقاصد السياحية الأخرى، عبر الحملات الإعلامية والفعاليات الدولية، ما يجعل من أسوان رمزًا للتفوق السياحي المصري والنجاح المتواصل على الساحة العالمية.

أسوان مدينة أسوان مدينة العام مدينة العام السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

رخصة القيادة

الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف عن تفاصيل رحيل عبدالقادر عن الأهلي وقيمة الصفقة

الزمالك

الزمالك راحة من التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة زيسكو الزامبي

عدي الدباغ

نادي هلال القدس يشيد بأداء عدي الدباغ مع الزمالك

بالصور

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد