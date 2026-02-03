كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

يترقب عشاق الفلك حول العالم واحدة من أكثر الظواهر الكونية إثارة الكسوف الكلي للشمس، ذلك المشهد المهيب الذي يحول النهار إلى شبه ليل ويكشف عن أسرار السماء في دقائق قليلة.

كيف يحدث كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يقف القمر بين الأرض والشمس فيحجب ضوءها كلياً أو جزئياً عن كوكبنا، ما يؤدي إلى ظلام مفاجئ يعرف بـ"الغسق الكاذب".

ورغم أن القمر يمر بين الشمس والأرض كل شهر خلال طور المحاق، فإن حدوث الكسوف الكلي يتطلب اصطفافاً دقيقاً بين الأجرام الثلاثة، وهو ما يجعل الظاهرة نادرة نسبياً.

وبحسب العلماء، يشهد العالم كسوف كلي للشمس في منطقة ما كل نحو 18 شهراً، لكن رؤيته من موقع جغرافي معين قد تستغرق عقوداً.

كسوف أغسطس 2026 أين يمكن مشاهدته؟

من المتوقع أن يكون الكسوف الكلي للشمس في 12 أغسطس مرئياً بشكل كامل في أجزاء من شمال إسبانيا مثل ليون وبرغش وبلد الوليد، وذلك قبيل غروب الشمس عندما تكون على ارتفاع منخفض فوق الأفق.

أما في معظم الدول العربية، فلن يشاهد الكسوف الكلي، بل سيظهر بشكل جزئي في مناطق متعددة حول العالم.

وفي المملكة المتحدة مثلاً، سيغطي القمر نحو 90% من قرص الشمس، فيما لن تشهد البلاد كسوفاً كلياً جديداً قبل عام 2090.

ماذا يحدث أثناء الكسوف الكلي؟

لا يقتصر تأثير الكسوف على الظلام المفاجئ، بل يمتد إلى تغيرات بيئية لافتة؛ إذ قد تنخفض درجات الحرارة، وتختفي أصوات الطيور، وتخيم حالة من السكون الغريب على الطبيعة.

وقد سجل العلماء انخفاضاً حرارياً بلغ 11 درجة مئوية خلال كسوف عام 1999 في جنوب بولندا.

وتشير التقديرات إلى أن مسار الكسوف المقبل سيبدأ من شمال سيبيريا مروراً بغرينلاند وآيسلندا وشمال إسبانيا وصولاً إلى البحر المتوسط، مع مدة كسوف كلي تصل إلى أكثر من دقيقتين في بعض المناطق.

كسوف القرن في 2027 حدث استثنائي ينتظر المنطقة العربية

يتوقع علماء الفلك أن يشهد العالم في 2 أغسطس 2027 أطول كسوف كلي للشمس في القرن الحادي والعشرين، بمدة تتجاوز ست دقائق، وهو زمن نادر للغاية.

وسيكون هذا الكسوف مرئياً في مناطق واسعة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بما في ذلك مصر والسعودية والمغرب وتونس واليمن، مع أفضلية خاصة لمشاهدة الظاهرة في مدينة الأقصر جنوب مصر.

كيف تشاهد كسوف الشمس بأمان؟

يحذر الخبراء من النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، لما قد يسببه ذلك من أضرار خطيرة للعين.

وينصح باستخدام نظارات مخصصة لكسوف الشمس تحتوي على مرشحات خاصة تحجب الأشعة الضارة.

وفي حال عدم توفر هذه النظارات، يمكن استخدام طريقة الإسقاط عبر ورقة مثقوبة لإسقاط صورة الشمس على سطح آخر.

كما يجب وضع مرشحات شمسية على عدسات الكاميرات أو الهواتف عند التصوير.

تأثير الكسوف على الإنسان لحظة تتجاوز العلم

بعيداً عن الحسابات الفلكية، يرى علماء النفس أن الكسوف الكلي للشمس يمكن أن يكون تجربة إنسانية عميقة تغير نظرة الفرد إلى الكون.

وتصف الباحثة جنيفر ستيلر هذه اللحظات بأنها شعور أمام "حدث يفوق حدود الإدراك"، حيث يتوقف الزمن للحظات ويشعر الإنسان بضآلة حجمه أمام عظمة الكون.