تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

واصلت هيئة الأرصاد الجوية في تقديم تحذيراتها اليومية للمواطنين حول حالة الطقس، بهدف ضمان سلامة الحركة المرورية والصحية.

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وأصدرت الهيئة تقريرها الخاص بطقس الأربعاء، موضحة درجات الحرارة المتوقعة وظروف الرؤية على الطرق المختلفة في أنحاء الجمهورية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، محذّرة من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير الأرصاد الجوية

وأوضحت الهيئة أن الشبورة تبدأ في الظهور اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بالشبورة الكثيفة ستكون السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري.

حالة الطقس نهارًا وليلاً

وحسب بيان الأرصاد، يسود غدًا طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب المناطق، ودافئًا على جنوب الصعيد.

طقس

ومع دخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لكبار السن والأطفال.

نشاط للرياح وسحب منخفضة

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات.

وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأربعاء في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة مئوية – الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 22 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 24 درجة مئوية – الصغرى 9 درجات.

قنا: العظمى 25 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 27 درجة مئوية – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.