قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد صورا صادمة لـ سقوط سيارة فى حفرة للصرف الصحى بمطروح
مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة
واسوني عن بعد | نورهان: عزاء والدتي مقتصرًا على الاتصال الهاتفي
متصورة من غير دبلة | لقاء الخميسي تفاجئ جمهورها بتصرّف صادم
منتخب مصر مواليد 2009 يهزم النصر للتصدير برباعية
الاتحاد المغربي يقرر استئناف عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي أمم إفريقيا
الدوري السعودي يعيد فتح ملف محمد صلاح بقوة .. واتحاد جدة في الصدارة
دعاء الإفطار للصائمين يوم النصف من شعبان.. اغتنم لحظة الإجابة
وزير الصحة: التزام مصري ثابت بتقديم الرعاية الطبية لمصابي وجرحى غزة
مصرع طبيبة في حادث موتوسيكل بالمنوفية.. صديقة للأسرة: حادث مأساوي أطاح بأسرة كاملة وترك قلوبنا مكسورة
المنظمات الأهلية الفلسطينية: جهود مصرية حثيثة لتخفيف معاناة الفلسطينيين
الكرملين ينفي علمه بوقف الهند شراء النفط الروسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحول مفاجئ| تحذير عاجل من طقس الساعات المقبلة.. تفاصيل

طقس
طقس
عادل نصار

واصلت هيئة الأرصاد الجوية في تقديم تحذيراتها اليومية للمواطنين حول حالة الطقس، بهدف ضمان سلامة الحركة المرورية والصحية. 

الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 

وأصدرت الهيئة تقريرها الخاص بطقس الأربعاء، موضحة درجات الحرارة المتوقعة وظروف الرؤية على الطرق المختلفة في أنحاء الجمهورية.

وكشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة غدًا الأربعاء، محذّرة من تكون شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، قد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تحذير الأرصاد الجوية

وأوضحت الهيئة أن الشبورة تبدأ في الظهور اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وأشارت إلى أن أكثر المناطق تأثرًا بالشبورة الكثيفة ستكون السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري.

حالة الطقس نهارًا وليلاً

وحسب بيان الأرصاد، يسود غدًا طقس شديد البرودة خلال فترات الصباح الباكر على مختلف الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء نهارًا على أغلب المناطق، ودافئًا على جنوب الصعيد.

طقس

ومع دخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الساعات المتأخرة من الليل، ما يستدعي توخي الحذر، خاصة لكبار السن والأطفال.

نشاط للرياح وسحب منخفضة

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة على مناطق من السلوم وصحراء مطروح، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات.

وأشارت إلى ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد، تمتد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الأربعاء في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة مئوية – الصغرى 12 درجة.

الإسكندرية: العظمى 21 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 22 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 24 درجة مئوية – الصغرى 9 درجات.

قنا: العظمى 25 درجة مئوية – الصغرى 10 درجات.

أسوان: العظمى 27 درجة مئوية – الصغرى 11 درجة.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

روته: 90% من صواريخ الدفاع الجوي المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

الناتو: 90% من الصواريخ المرسلة إلى أوكرانيا وصلت عبر مبادرة PURL

بوتين وبن سلمان

بوتين وبن سلمان يناقشان العمل المشترك في إطار منظمة أوبك+

الجابون تراهن على الغاز لرفع قدراته الكهربائية إلى 50 ميجاوات

الجابون تراهن على الغاز لرفع قدراته الكهربائية إلى 50 ميجاوات

بالصور

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد حجب لعبة روبلوكس ..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف
بعد حجب لعبة روبلوكس..دليلك الذكي لتوجيه طفلك لاستخدام الألعاب الإلكترونية دون خوف

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها
أعراض النقرس لا تبدأ بالألم فقط.. علامات صامتة احذري تجاهلها

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد