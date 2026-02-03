قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لوروا يكشف كواليس إنقاذ نهائي أمم إفريقيا 2025 من فضيحة عالمية.. ونصيحة حاسمة من ماني أعادت السنغال للملعب
الرئاسة الفلسطينية: ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة
بتخفيضات 30%.. أماكن معارض أهلاً رمضان 2026 بالمحافظات
تحويل الفنان محمود حجازي للاستعلامات الفنية بالعباسية لاستكمال التحقيقات
حجز لـ الحكم.. تأجيل جلسة محاكمة قاتل زميله بالمنشار في الإسماعيلية لـ 24 فبراير الجاري
النقض ترفض الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بالمنيا
وزيرا خارجية مصر والسودان يكرمان أطباء القافلة الطبية لدعم القطاع الصحي السوداني
ميمي جمال تكشف لـ«صدى البلد» طقوسها في شهر رمضان.. فيديو
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
نحو مصر خالية من السعار.. ضبط وتعقيم 29 كلبًا ضالًا بالغردقة
وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة مشروعات التنمية والتحول الأخضر في مصر
أحد مصابي غزة من الأراضي المصرية: أشكر الشعب المصري.. وإحنا بنحبه
محافظات

لم يرحم إعاقتها.. نهاية مأسـ..ـاوية لسيدة داخل حقيبة سفر بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

لم تكن تتخيل أن ثقتها ستكون آخر ما تملكه، سيدة تعاني من إعاقة ذهنية، خرجت من بيتها دون أن تعرف أن الطريق سينتهي بها داخل حقيبة سفر، ملقاة في أحد شوارع الإسكندرية.

في شقة مستأجرة بمنطقة ميامي، استدرجها المتـ..ـهم بدافع السـ..ـرقة، مستغلًا ضعفها وعدم قدرتها على المقاومة، وحين حاولت الدفاع عن نفسها، لم يرحم إعاقتها، وسدد لها طعـ..ـنات أنهـ ـت حياتها في لحظات قاسـ..ـية.

أيام مرت والجثـ..ـمان حبيس حقيبة مغلقة، قبل أن يتخلص منها الجاني بإلقائها من سيارة أجرة في منطقة الأزاريطة، ظنًا أن الجريـ..ـمة ستظل لغزًا بلا إجابة.

لكن العدالة كانت أسرع، كاميرات المراقبة رصدت اللحظة، والتحريات قادت إلى المتـ..ـهم الهارب، الذي سقط في قبضة الأمن واعترف بجريمـ..ـته كاملة.

رحلت الضـ..ـحية بصمت، لكن قصتها أعادت التأكيد أن الضعفاء أولى بالحماية، وأن الجريمـ..ـة مهما حاولت الاختباء، لا بد أن تُكشف.

وكشفت التحريات أن المتـ..ـهم من محافظة سوهاج، واستئجر شقة سكنية بشارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، حيث استدرج المجني عليها، والتي تبين أنها تعاني من إعاقة ومشاكل بالقدرات الذهنية، بدافع السـ..ـرقة.

وعقب ارتكاب الواقعة، فر المتـ..ـهم هاربا إلى محافظة القاهرة للاختباء، إلا أن فريقا من ضباط مباحث الإسكندرية تمكن من ضبطه.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



