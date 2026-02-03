البريميرليج يفرض سطوته.. أغلى 10 صفقات في سوق الانتقالات الشتوية 2026.. وسيمينيو على القمة

أغلق سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا أبوابه مع نهاية يوم 2 فبراير في نافذة اتسمت بالهدوء مقارنة بمواسم سابقة غاب عنها سباق اللحظات الأخيرة لكنها كشفت بوضوح استمرار التفوق المالي للدوري الإنجليزي الممتاز الذي استحوذ على النصيب الأكبر من الصفقات الأعلى قيمة.

ورغم قلة التحركات الكبيرة شهد شهر يناير إبرام عدد محدود من الصفقات الثقيلة أعادت رسم خريطة المنافسة خاصة داخل أندية القمة في إنجلترا التي واصلت إنفاقها دون تردد مقابل حذر واضح من بقية الدوريات الأوروبية.

السيتي يحسم الأغلى

وسجل مانشستر سيتي الصفقة الأبرز في الميركاتو الشتوي بعدما تعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو قادمًا من بورنموث مقابل 72 مليون يورو ليكون أغلى لاعب ينتقل في يناير 2026 في خطوة تعكس رغبة النادي في الحفاظ على تفوقه المحلي والأوروبي.

وجاء ليفربول في المركز الثاني من حيث القيمة الأعلى بعد ضم الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه من رين مقابل 63 مليون يورو في إطار سياسة بناء المستقبل التي يتبعها النادي خلال المواسم الأخيرة.

صفقات تعيد توزيع الأوراق

واحتل المركز الثالث المهاجم النرويجي يورجن ستراند لارسن الذي انتقل من سيلتا فيجو إلى كريستال بالاس مقابل 49.7 مليون يورو في واحدة من أكبر صفقات النادي اللندني على الإطلاق.

وشهدت القائمة عودة لافتة للبرازيلي لوكاس باكيتا إلى بلاده بعد انتقاله من وست هام إلى فلامنجو مقابل 42 مليون يورو بينما واصل توتنهام نشاطه بضم كونور جالاجر من تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

كما عزز كريستال بالاس صفوفه بصفقة أخرى بضم برينان جونسون بالقيمة نفسها في حين خطف أتلتيكو مدريد الجناح النيجيري أديمولا لوكمان مقابل 35 مليون يورو.

أغلى 10 صفقات في ميركاتو يناير 2026:

أنطوان سيمينيو – بورنموث → مانشستر سيتي (72 مليون يورو)

جيريمي جاكيه – رين → ليفربول (63 مليون يورو)

يورجن ستراند لارسن – سيلتا فيجو → كريستال بالاس (49.7 مليون يورو)

لوكاس باكيتا – وست هام → فلامنجو (42 مليون يورو)

كونور جالاجر – تشيلسي → توتنهام (40 مليون يورو)

برينان جونسون – توتنهام → كريستال بالاس (40 مليون يورو)

أديمولا لوكمان – أتالانتا → أتلتيكو مدريد (35 مليون يورو)

أوسكار بوب – مانشستر سيتي → فولهام (31.2 مليون يورو)

قادر ميتي – إلى الهلال السعودي (30 مليون يورو)

تاتي كاستيانوس – جيرونا → وست هام (29 مليون يورو)