مهاجم مانشستر سيتي الجديد: مواجهة نيوكاسل كانت صعبة

أكد الغاني أنطوان سيمينيو، نجم مانشستر سيتي، أنه سعيد بكل لحظة يقضيها مع فريقه الجديد.

وانضم سيمينيو لصفوف مانشستر سيتي، في يناير الجاري، قادمًا من صفوف بورنموث.

ونجح سيمينيو، في تسجيل هدفه الثاني بقميص مانشستر سيتي، خلال الفوز على نيوكاسل بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان مانشستر سيتي، قد أعلن ضم سيمينيو يوم الجمعة الماضي، ونجح اللاعب في تسجيل هدفه الأول في اليوم التالي أمام إكستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يسجل هدفه الثاني يوم الثلاثاء ضد نيوكاسل.

وقال سيمينيو، في تصريحات لموقع السيتي الرسمي: "الأجواء هنا مثالية، الجميع يرغبون في تحقيق الأفضل".

وأضاف: "لقد انضممت للفريق مؤخرًا، وقد ساعدوني على تعزيز ثقتي بنفسي وجعلوني أشعر بالترحيب".

وتابع: "لقد كان الأمر شاقًا، بلا شك، لكنني أستمتع به حتى الآن، وأستوعب الأمور بسرعة كبيرة".

وعن رأيه في مباراة نيوكاسل، قال: "لقد كانت مباراة صعبة، وكان علينا فقط أن نتحلى بالصبر، وكنا نعلم أننا سنخلق الفرص".

وأتم: "كنتُ في المكان المناسب تمامًا لأُسكن الكرة في الشباك، وقد حققنا الفوز، لذا نحن سعداء".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 4 فبراير المقبل على ملعب الاتحاد.