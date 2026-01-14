مانشستر سيتي يدعم مرموش قبل مواجهة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة للاعبه المصري عمر مرموش عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها برسالة دعم قبل مباراة السنغال المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بمدينة طنجة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة المقامة حاليًا في المغرب.

وجاءت الرسالة كالتالي: “بالتوفيق لمرموش مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الليلة”.

وتتجه أنظار الجماهير المصرية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء إلى ملعب " ابن بطوطة " بمدينة طنجة حيث يخوض منتخب مصر واحدة من أصعب مبارياته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عندما يواجه منتخب السنغال في نصف النهائي في لقاء تحيط به حسابات معقدة فنيا وتحكيميا ونفسيا وفقًا لرؤية عدد من نجوم الكرة المصرية السابقين.