أحمد موسى يشيد بحكمة الرئيس السيسي: حمى مصر على مدار 14 عامًا رغم التحديات الإقليمية

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل بحكمة فائقة، مشيرًا إلى أن حضوره لحفل إفطار القوات المسلحة، رسالة واضحة لكل المصريين حول حرص القيادة على حماية أمن الدولة وحدودها وأراضيها.



جهود الدولة لتعزيز الأمن

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، أن المواطنين يمكنهم اليوم، في الأول من مارس 2026، تقييم ما تحقق على مدار 13 أو 14 سنة مضت من جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار.

ما يحدث حول المنطقة

وأشار إلى أنه كمواطن كان يشعر بالقلق بسبب ما يحدث حول المنطقة، لافتًا إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على أمنها رغم التوترات الإقليمية، بينما الدول الأخرى مثل إسرائيل لا يمكنها القيام بأي اختراق دون دعم ومساندة أمريكية، مؤكدًا قدرة مؤسسات الدولة المصرية على إدارة الأزمات وحماية الوطن بفعالية.