أحمد موسى: الرئيس السيسي يولي أهمية لفكرة المخزون الاستراتيجي في مصر

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي يتابع مع كل وزير ملف المخزون الاستراتيجي، موضحًا أن الرئيس يتابع ذلك لحظة بلحظة، مضيفًا: «النهاردة لازم تبقى عارف الكلام دا، إسرائيل النهاردة لما تقطع الغاز عنّا هل دا هيؤثر؟ لا دا صفر تأثير، والله وإحنا في رمضان لدينا رئيس لديه بُعد استراتيجي، النهاردة 10 رمضان، والله تاني لما تولى وزير الدفاع خلال سنة كاملة جرى بالقوات المسلحة، ووقّع اتفاقيات ونوّع مصادر السلاح للقوات المسلحة، وتم بناء وتطوير القوات المسلحة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن اليوم نشيّع الأمم المتحدة إلى الأبد، اليوم القوة هي من تحكم، لسه بعد إيران محدش عارف مين الدولة عليها الدور.

وتابع: أهم إنفاق واستثمار هو الإنفاق على الجيش، عندك جيش قوي ويملك قوة ردع تقدر تحمي بلدك، يعني أمنك واستقرارك، لو عايز تتكلم في حاجة اتكلم على التوجيه والإنفاق على القوات المسلحة، لأن الضعيف فيها مش هيكون موجودًا.

وأردف: «لو هعملوا تحييد جوي في إيران هتتحول لتكون مثل غزة، ولازم إيران ترد وتضرب تل أبيب، وطالما مفيش رد قوي إسرائيل ستفعل ما تريد، ولكن الرد الحالي دون تأثير قوي مثل رد الفعل مثلما حدث في يونيو».

وأكمل: ما تقوم به إيران من استهداف الدول العربية في منتهى الخطورة، أنتم عدوكم إسرائيل، عندك إسرائيل اضربها، عندك أذرع لازم تتحركوا، هتتحركوا متى؟ أنت بتضرب الدول العربية ليه، هما اعتدوا عليك؟ دلوقتي في اعتداء جديد على الدول العربية، أنت عندك مشكلة مع العالم العربي ولا إسرائيل؟ روح اضربها.