على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه استقبل أول 10 فائزين برحلات العمرة في مسابقة قناة صدى البلد ضمن برنامج " نورانيات قرآنية ".



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" انا متشرف باهالينا اللذين جائوا من مختلف محافظات الجمهورية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يوميا يفوز اثنان برحلة عمرة ، وإحنا كل 5 أيام بنعمل سحب على الفائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية ".

وأكمل الإعلامي احمد موسى :" جوائز برنامج نوارنيات قرآنية مقدمة من النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب".



ويطرح برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، يوميا سؤالا ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من علماء الأزهر، وهم: الدكتور حسن عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبد الغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف.

وأكد القائمون على البرنامج، أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.