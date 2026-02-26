قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
توك شو

مسابقة نورانيات قرآنية.. أحمد موسى يعلن موعد تسليم جوائز عُمرة لـ 10 فائزين

أحمد موسى
أحمد موسى
محمود محسن

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن موعد تسليم 10 جوائز للفائزين برحلات عمرة ضمن مسابقة برنامج نورانيات قرآنية، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل الساعة العاشرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن البرنامج يُعرض يوميًا على قناة صدى البلد في تمام الساعة 3:30 مساءً، ويستعرض 30 جزءًا من القرآن الكريم خلال الشهر الكريم، بمشاركة كل من حسن عبدالحميد وتد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر، ومجدي عبد الغفار أستاذ بكلية أصول الدين، وأبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر؛ ما يجعل البرنامج منصة تثقيفية وروحانية للجمهور خلال رمضان.

وأوضح أنه ما زالت هناك 50 جائزة متبقية، مشيرًا إلى أن البداية ستكون يوم السبت بتسليم الجوائز للفائزين.

أحمد موسى رحلات عمرة ة برنامج نورانيات قرآنية القرآن الكريم أصول الدين

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

