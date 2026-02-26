مسابقة نورانيات قرآنية.. أحمد موسى يعلن موعد تسليم جوائز عُمرة لـ 10 فائزين

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن موعد تسليم 10 جوائز للفائزين برحلات عمرة ضمن مسابقة برنامج نورانيات قرآنية، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل الساعة العاشرة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن البرنامج يُعرض يوميًا على قناة صدى البلد في تمام الساعة 3:30 مساءً، ويستعرض 30 جزءًا من القرآن الكريم خلال الشهر الكريم، بمشاركة كل من حسن عبدالحميد وتد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر، ومجدي عبد الغفار أستاذ بكلية أصول الدين، وأبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر؛ ما يجعل البرنامج منصة تثقيفية وروحانية للجمهور خلال رمضان.

وأوضح أنه ما زالت هناك 50 جائزة متبقية، مشيرًا إلى أن البداية ستكون يوم السبت بتسليم الجوائز للفائزين.