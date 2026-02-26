باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن أسلوبه في اختيار ملابسه ومجوهراته، مؤكداً أنه يختار ما يحب دون الالتفات لآراء الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "النهاردة أنا مهَدِّي شوية، مع إن ده الفاشون، أنا بحب التفاؤل بحاجات كتير، الخاتم ده حجر زمرد، اشتريته من عند حد عنده حاجات قديمة، وبتفاءل بيه، وبلبسه معظم أيامي دلوقتي".

وأكد: "ما بتضايقش، وعمري ما رديت على أي تعليق على السوشيال ميديا في حياتي، أنا معنديش وقت".

وعن المجوهرات والإكسسوارات، واصل باسل حديثه: "ده فيه دايموندز صغيرة، فاشن آه، أنا بلبس اللي بحبه، وما دام مابأذيش حد، ولا بضر حد، ولا باكل حاجة على حد؛ مفيش حاجة".

وأشار إلى أن أسلوبه الشخصي في اللبس؛ يعكس شخصيته، ويبعث بالطاقة الإيجابية له، قائلا: "الملابس والحاجات اللي بختارها، ليها تأثير على نفسيتي، وأنا بحب أعيش مع اللي بيخليني مبسوط".

وأوضح باسل سماقية أن الفاشون بالنسبة له ليس للتفاخر أو لإثارة الجدل؛ بل وسيلة للتعبير عن نفسه والتفاؤل، قائلا: "أنا ما بهتمش بانتقادات الناس، المهم الراحة الشخصية والثقة في النفس.. اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة مش قضية خلافية".