بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال

هاني حسين

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن أسلوبه في اختيار ملابسه ومجوهراته، مؤكداً أنه يختار ما يحب دون الالتفات لآراء الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "النهاردة أنا مهَدِّي شوية، مع إن ده الفاشون، أنا بحب التفاؤل بحاجات كتير، الخاتم ده حجر زمرد، اشتريته من عند حد عنده حاجات قديمة، وبتفاءل بيه، وبلبسه معظم أيامي دلوقتي".

وأكد: "ما بتضايقش، وعمري ما رديت على أي تعليق على السوشيال ميديا في حياتي، أنا معنديش وقت".

وعن المجوهرات والإكسسوارات، واصل باسل حديثه: "ده فيه دايموندز صغيرة، فاشن آه، أنا بلبس اللي بحبه، وما دام مابأذيش حد، ولا بضر حد، ولا باكل حاجة على حد؛ مفيش حاجة".

وأشار إلى أن أسلوبه الشخصي في اللبس؛ يعكس شخصيته، ويبعث بالطاقة الإيجابية له، قائلا: "الملابس والحاجات اللي بختارها، ليها تأثير على نفسيتي، وأنا بحب أعيش مع اللي بيخليني مبسوط".

وأوضح باسل سماقية أن الفاشون بالنسبة له ليس للتفاخر أو لإثارة الجدل؛ بل وسيلة للتعبير عن نفسه والتفاؤل، قائلا: "أنا ما بهتمش بانتقادات الناس، المهم الراحة الشخصية والثقة في النفس.. اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة مش قضية خلافية".

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

