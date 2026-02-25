باسل سماقية عن صناعة الملابس الداخلية: لما بدأنا كان كله بيلبس الأبيض فقلت ليه منصنعش ألوان؟

تحدث باسل سماقية رئيس مجلس إدارة شركة قطونيل، عن أول مليون جنيه استطاع جمعها، وعن كيف تحولت شركته من مصنع صغير إلى علامة معروفة في صناعة الملابس الداخلية في مصر.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "أول مليون عملته سنة 2003، يعني بعد المصنع ما بدأ بـ4 سنين تقريباً. قبل كده كان يا دوب بتشيل نفسها، وبعدين انطلقنا، وهي الحاجة اللي إحنا أخدناها ناحية تطوير صناعة الملابس، إننا لما بدأنا كان كله بيلبس الأبيض في الأبيض، فقلت ليه منصنعش ألوان؟ ودي كانت النطة الكبيرة".

وعن سبب تسمية شركته بـ"قطونيل"، أوضح سماقية: "كنا بنحط أسامي لغاية ما وصلنا لقطن النيل، فجت قطونيل.. القطن بيتكلم مصري؟ دي السلوجان، أنا بعرف أعمل سلوجانات وبحب أعمل كده وبساعد أصحابي في الإعلانات".

وأشار سماقية إلى قوة تأثير الإعلانات في السوق: "في الإعلانات ده أنتِ بتتكلمي عن منتج بره بيعملوا جدل أكتر بكتير، إحنا هنا بنعتبر متحفظين. فاكرة إعلان ابن الجيران؟ ظهر يومين عمل تأثير أكتر ما يظهر شهر كامل.. أنت خسرت فيه كتير؟ بالعكس، ده دخل عليه 28 مليون مشاهدة على السوشيال ميديا بعد ما اتوقف".

وأكد أن سر النجاح يكمن في الابتكار والقدرة على جذب الانتباه بطريقة ذكية: "إحنا بنحب نطور، بنحب نجرّب، وده اللي بيخلي قطونيل علامة لها حضور في ذهن المستهلك".