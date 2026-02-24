قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حلوة أوي ميرسي | منال سلامة سعيدة في عزومة لميس الحديدي .. صور

لميس الحديدي
لميس الحديدي
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة منال سلامة لقطات من عزومة رمضان المقدمة لها ولـ أسرتها من الإعلامية لميس الحديدي.

منال سلامة 

وكتبت منال سلامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رمضان كريم، أنا والأسرة، وميرسي يا لميس على العزومة الحلوة ،مع خالد عمرو اديب ، ومحمد عماد أديب، وأميرة أديب بنتي العسولة، ورحمة وطبعًا زوجي العزيز عادل أديب ".

انفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها الإعلامي عمرو أديب، ليسدل الستار على زيجة استمرت لأكثر من 25 عاماً، وتحديداً منذ عام 1999.

وجاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الحفاظ على علاقة ودية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.

لميس الحديدي منال سلامة عمرو اديب

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

