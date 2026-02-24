حلوة أوي ميرسي | منال سلامة سعيدة في عزومة لميس الحديدي .. صور

شاركت الفنانة منال سلامة لقطات من عزومة رمضان المقدمة لها ولـ أسرتها من الإعلامية لميس الحديدي.

منال سلامة

وكتبت منال سلامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رمضان كريم، أنا والأسرة، وميرسي يا لميس على العزومة الحلوة ،مع خالد عمرو اديب ، ومحمد عماد أديب، وأميرة أديب بنتي العسولة، ورحمة وطبعًا زوجي العزيز عادل أديب ".

انفصلت الإعلامية لميس الحديدي عن زوجها الإعلامي عمرو أديب، ليسدل الستار على زيجة استمرت لأكثر من 25 عاماً، وتحديداً منذ عام 1999.

وجاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والتفاهم، مع حرص الجانبين على الحفاظ على علاقة ودية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت منذ عام 1999.