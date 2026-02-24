اليوم عودة عرض فرحة رمضان إلى ساحة مسرح العرائس مجانا لمدة 20 يوما

يعود العرض المسرحي “فرحة رمضان” إنتاج فرقة الساحة بقيادة الفنان عصام الشويخ ،إلى ساحة مسرح العرائس ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويستمر لمدة 20 يومًا متتالية، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في موسمه السابق، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ويُقدم العرض للجمهور مجانًا.

ويأتي استئناف العرض استجابةً للإقبال الكبير وردود الفعل الإيجابية، حيث أكد مؤلف العمل عصام الشويخ أن تفاعل الجمهور كان الدافع الرئيسي لإعادة تقديمه.

يقدم “فرحة رمضان” لوحات تمثيلية وغنائية واستعراضية مستوحاة من أجواء الحارة المصرية، تتجسد خلالها شخصيات المسحراتي والصنايعية وأهالي الحي في مشاهد تعكس روح التكافل والتسامح خلال شهر رمضان، في إطار احتفالي يجمع بين الطابع الشعبي والرؤية الفنية المعاصرة.

العرض من تأليف وبطولة عصام الشويخ، وإخراج شريف عزت، ويشارك في البطولة: عماد حمدي، نادية الشويخ، محمد عبد الوهاب، فهد سعيد، سامر المنياوي، علاء الوكيل، حسام سيد، إيمان يحيى، وداليا طارق، ألحان محمد شحاتة، تصميم الملابس د. نهى دراج، الديكور عمرو حسن، تنفيذ الديكور إيهاب عبد المنعم، كما يشارك المطرب الشعبي محمد المنسي بقيادة المايسترو إبراهيم علاء في توليفة فنية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراضات الحية والموسيقى المباشرة.