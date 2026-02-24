قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اليوم عودة عرض فرحة رمضان إلى ساحة مسرح العرائس مجانا لمدة 20 يوما

وزيرة الثقافة
أحمد البهى

يعود العرض المسرحي “فرحة رمضان”  إنتاج فرقة الساحة بقيادة الفنان عصام الشويخ  ،إلى ساحة مسرح العرائس ابتداءً من اليوم الثلاثاء 24 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويستمر لمدة 20 يومًا متتالية، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في موسمه السابق، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وضمن خطة البيت الفني للمسرح التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، ويُقدم العرض للجمهور مجانًا.

ويأتي استئناف العرض استجابةً للإقبال الكبير وردود الفعل الإيجابية، حيث أكد مؤلف العمل عصام الشويخ أن تفاعل الجمهور كان الدافع الرئيسي لإعادة تقديمه.

يقدم “فرحة رمضان” لوحات تمثيلية وغنائية واستعراضية مستوحاة من أجواء الحارة المصرية، تتجسد خلالها شخصيات المسحراتي والصنايعية وأهالي الحي في مشاهد تعكس روح التكافل والتسامح خلال شهر رمضان، في إطار احتفالي يجمع بين الطابع الشعبي والرؤية الفنية المعاصرة.

العرض من تأليف وبطولة عصام الشويخ، وإخراج شريف عزت، ويشارك في البطولة: عماد حمدي، نادية الشويخ، محمد عبد الوهاب، فهد سعيد، سامر المنياوي، علاء الوكيل، حسام سيد، إيمان يحيى، وداليا طارق، ألحان محمد شحاتة، تصميم الملابس د. نهى دراج، الديكور عمرو حسن، تنفيذ الديكور إيهاب عبد المنعم، كما يشارك المطرب الشعبي محمد المنسي بقيادة المايسترو إبراهيم علاء في توليفة فنية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراضات الحية والموسيقى المباشرة.

الدكتورة جيهان زكي جيهان زكي وزيرة الثقافة البيت الفني للمسرح

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: عبد الناصر كان شخصية وطنية لكن ارتكب أخطاء فادحة

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: دموع والدتي بعد رحيل عبد الناصر لا تُنسى.. تعلق الشعب بالزعيم

لبنان

وزير خارجية لبنان: الحكومة ناشدت حزب الله عدم الرد بأي شكل في حال وقوع حرب بين واشنطن وطهران

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

