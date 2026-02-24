من الورشة للسفر الدولي.. عزة فهمي: بناتي معايا في كل خطوة

كشفت عزة فهمي رئيس مجلس إدارة شركة عزة فهمي للحلي، أسرار تربيتها لبناتها فاطمة وأمينة بطريقة مبتكرة وفريدة.

وقالت "فهمي" لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، إن أغلى "القطع" عندها مش من مجوهراتها، لكن بناتها أنفسهن، مؤكدة أن حبها لعملها الفني لا يقل عن حبها لهما.

وقالت عزة فهمي: "هم لما كانوا معايا لوحدي، بحس إن الناس اللي بتعرف قيمة العمل مختلفة عن الناس المتدلعة، وأنا مش بحب الناس المتدلعة.. فكان جزء من تربيتي لهم إن آخدهم معايا الورشة يشتغلوا حاجات هبلة؛ ينقوا خرز، يلمعوا، وياخدوا جنيه في اليوم".

ولم تقتصر التجربة على الورشة فقط، بل امتدت للسفر والمعارض الدولية، حيث كانت تأخذ بناتها معها لتتعلم المسؤولية والعمل الجاد منذ الصغر.