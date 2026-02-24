أمير هشام : هدف صحيح للمحلة في شباك بيراميدز 100%

علق الإعلامي أمير هشام علي هدف غزل المحلة أمام بيراميدز.

غزل المحلة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏هدف صحيح للمحلة ١٠٠٪".

وكان قد كشف السيد عمرو غلاب عضو المجلس الاستشاري لنادي بيراميدز، إن النادي تقدم باعتراض رسمي لاتحاد الكرة بشأن تعيين الحكم عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو خلال مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز، مطالبا باستبعاده من إدارة اللقاء بسبب تكرار أخطائه في الفترة الماضية مع النادي ولأنه من غير المقبول أن يتولى ذات الحكم إدارة 5 مباريات من أصل 16 مباراة لعبها بيراميدز في الدوري حتى الآن.

أضاف غلاب أن نادي بيراميدز أوضح في خطابه إلى اتحاد الكرة أن الأمر يبدو غريبا للغاية أن يتولى عبد العزيز السيد مهمة التواجد على تقنية الفيديو خلال 5 مباريات كان بيراميدز طرفا فيها وفي كل مرة يتسبب في مشاكل كثيرة ويرتكب الكثير من القرارات الخاطئة التي كلفت الفريق خسارة العديد من النقاط خلال مشوار المنافسة على لقب الدوري.

أوضح عضو المجلس الاستشاري أنه وخلال هذا الموسم تواجد عبد العزيز السيد على تقنية الفيديو في 5 مباريات لنادي بيراميدز وهي على النحو التالي:

وادي دجلة وبيراميدز الجولة الأولى

المصري وبيراميدز الجولة الثالثة

بيراميدز وفاركو الجولة الحادية عشرة

بيراميدز والجونة الجولة السادسة عشرة

بالإضافة إلى مباراة الليلة أمام غزل المحلة في الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري، على استاد المحلة.