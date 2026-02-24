قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الهداف التاريخي لمصر في الأولمبياد .. من هو مصطفى رياض فقيد الكرة المصرية

حمزة شعيب

فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجومها عبر التاريخ، بوفاة مصطفى رياض، نجم نادي الترسانة ومنتخب مصر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وُلد مصطفى رياض في 5 أبريل 1941 بحي بولاق أبو العلا، وانضم إلى صفوف الترسانة في أوائل الخمسينيات بتشجيع من شقيقه محمد، لاعب الفريق آنذاك. وبدأ اسمه يلمع بقوة في موسم 1961-1962 بعدما تُوج هدافًا للدوري برصيد 20 هدفًا، ثم كرر الإنجاز في موسم 1963-1964 بتسجيله 26 هدفًا.

وساهم رياض في تتويج الترسانة بلقب الدوري موسم 1962-1963 عقب دورة رباعية جمعته مع الأهلي والزمالك والقناة، كما لعب دورًا بارزًا في حصد لقب كأس مصر موسم 1964-1965 بعد الفوز على السويس بنتيجة 4-1 مسجلًا هدفين، قبل أن يضيف لقبًا آخر في موسم 1966-1967 على حساب الأوليمبي.

وخلال مسيرته مع الترسانة، أحرز 122 هدفًا في الدوري، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، فيما يتصدر القائمة زميله حسن الشاذلي برصيد 173 هدفًا.

وعلى المستوى الدولي، انضم لصفوف المنتخب الوطني مطلع الستينيات، وساهم في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 1962 بإثيوبيا. 

كما تألق في دورة طوكيو الأولمبية عام 1964، حيث قاد المنتخب لبلوغ المربع الذهبي بعدما سجل 8 أهداف، بينها ستة أهداف في مباراة واحدة أمام كوريا الجنوبية، ليصبح الهداف التاريخي لمصر في الألعاب الأولمبية.

واعتزل مصطفى رياض كرة القدم عام 1977، بعد مشوار استثنائي مع ناديه ومنتخب بلاده، ظل خلاله أحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية.

مصطفي رياض كأس العالم الترسانة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
صداع الصيام
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
فول بالبشاميل
