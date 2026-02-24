السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

توفي إسلام رضا، شقيق الفنانة زينة، فجر اليوم الثلاثاء، في خبر أثار حالة من التعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفاة شقيق زينة

وقد أعلن عن ذلك شقيقه حمادة رضا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلاً: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أخويا وابني اللي مليش غيره بعد ربنا”.

وعلم موقع “صدى البلد” أن السبب فى وفاة شقيق زينة تعرضه إلى أزمة قلبية مفاجئة ولم تتمكن أسرته من إسعافه.

وشيع اليوم جثمان إسلام رضا شقيق الفنانة زينة من مسجد حسن الشربتلي، عقب أداء صلاة الجنازة.

وشهدت الجنازة حضور أفراد الأسرة والأقارب وعدد من المحبين، حيث سادت أجواء من الحزن والدعاء.