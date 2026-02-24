صراع رباعي على الصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز صراع رباعي على المركز الأول بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 36 نقطة بعدما نجح في الفوز على سموحة أمس ضمن منافسات الجولة الـ19

ويلعب اليوم الزمالك ضد منافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نفس الجولة.

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ويلعب بيراميدز ضد غزل المحلة اليوم في التاسعة والنصف على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.

وجاء ترتيب بطولة الدوري قبل مواجهات اليوم كالتالي :

1- الأهلي : 36 نقطة من 17 مباراة

2- سيراميكا كليوباترا : 35 نقطة من 17 مباراة

3- الزمالك: 34 نقطة من 16 مباراة

2- بيراميدز: 34 نقطة من 16 مباراة

5ـ وادي دجلة: 27 نقطة من 18 مباراة

6- المصري: 26 نقطة

7- زد: 25 نقطة

8- سموحة : 25 نقطة

9- البنك الأهلي: 22 نقطة

10- مودرن سبورت: 22 نقطة

11- إنبي: 21 نقطة

12- بتروجت: 21 نقطة

13- الجونة: 20 نقطة

14- غزل المحلة: 18 نقطة

15- المقاولون العرب: 17 نقطة

16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة

17- فاركو: 14 نقطة

18- حرس الحدود: 14 نقطة

19- طلائع الجيش: 12 نقطة

20- كهرباء الإسماعيلية: 12 نقطة

21- الإسماعيلي: 10 نقاط