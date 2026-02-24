تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة غزل المحلة

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة منافسه غزل المحلة اليوم على ستاد" المحلة" ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة بيراميدز غياب لاعبين فقط هما كريم حافظ بسبب تراكم البطاقات وشريف إكرامي لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يلعب بيراميدز المباراة بتشكيل كالتالي :

حارس المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - حامد حمدان.

الهجوم: محمود زلاكة - فيستون ماييلي - مصطفى زيكو.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء على استاد المحلة في إطار الجولة 19 من بطولة الدوري.