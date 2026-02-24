صاحبة فيديو "اطلع يجبان": لقيت جوزي في الدولاب واعتدى عليّ وطلقني عشانها

روت بسمة أحمد، صاحبة فيديو «اطلع يا جبان»، تفاصيل جديدة وصادمة عن أزمتها الزوجية التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت بسمة خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل إنها تزوجت عن حب من زميلها في الجامعة، وعاشت معه 11 عامًا من الثقة والاستقرار، مؤكدة أنها لم تشك يومًا في إخلاصه وكانت تعتبره «أفضل زوج في الدنيا».

إلا أن الأمور تغيّرت بشكل مفاجئ العام الماضي بعد عودتها من رحلة مصيف، حيث بدأ يتعامل معها ببرود وقسوة، وأخبرها بانشغاله الدائم في العمل وعدم قدرته على الحضور إلا يومي الخميس والجمعة.

وأضافت أنها فوجئت باتصال من سيدة أخبرتها أن زوجها تزوج عليها، وأرسلت لها موقع تواجده، توجهت بسمة إلى العنوان المذكور، حيث وجدت سيارته متوقفة هناك، وعند سؤال حارس العقار أكد لها أنه يشاهده باستمرار يدخل إلى إحدى الشقق برفقة سيدة.

وتابعت أنها بدأت البحث داخل الشقة، لتفاجأ بوجود زوجها مختبئًا داخل إحدى الغرف، مؤكدة أنه خرج لها من داخل الدولاب.

وأشارت إلى أنه اعتدى عليها بالضرب خلال المواجهة، قائلة: «نسى كل اللي بينا»، موضحة أنها لم تفعل شيئًا سوى النظر إليه واسترجاع ذكرياتهما معًا، متسائلة كيف هانت عليه العِشرة بهذه السهولة.

وأكدت بسمة أن زوجها طلقها لاحقًا من أجل السيدة الأخرى، بعدما اشترطت عليه ألا تبقى زوجة ثانية على ذمته.

كما كشفت أن والدة طليقها قامت بدعوة السيدة نفسها إلى منزلها في شهر رمضان بحضور أطفالها.