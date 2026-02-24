أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بمنافسه“زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الحكم محمد الغازي الصافرة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد زد في الدوري وتعد هذه المباراة الخامسة للزمالك تحت إدارة الحكم.

أرقام الزمالك مع صافرة الغازي

وسبق أن أدار الغازي 4 مباريات للزمالك بداية من مباراة الزمالك ضد فاركو في 21 يونيو 2024 وفاز الأبيض 2-0

والمباراة الثانية للغازي كانت الزمالك ضد الجونة بكأس عاصمة مصر وانتهت بنتجية التعادل الإيجابي 1-1

المباراة الثالثة الزمالك ضد طلائع الجيش في نوفمبر 2025 وفاز الأبيض بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

المباراة الرابعة الزمالك وبلدية المحلة بدور الـ 32 بكأس مصر 28 ديسمبر 2025 وفاز الأبيض بهدف دون رد

موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء ،في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة في توقيت مهم من عمر المسابقة، مع اشتعال المنافسة بين فرق المقدمة وسعي كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.