سبب استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك ضد زد

خرج أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك من قائمة الفريق لمواجهة زد المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري

وغاب أحمد حمدي عن قائمة الزمالك بسبب أزمة تجديد تعاقده حيث لم يتم التوصل لحل نهائي مع إدارة الأبيض بشأن عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الحالي.

وقرر الزمالك استبعاد أحمد حمدي لحين حل أزمة تجديد التعاقد سواء باستمراره أو رحيله نهاية الموسم .

شيكو بانزا بقائمة الزمالك

عاد شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك من جديد إلى قائمة الفريق خلال مواجهة زد رغم دخوله في عدة أزمات مع الجهاز الفني.

كان شيكو بانزا بعيدا عن المشاركة في المباراة حرس الحدود الأخيرة بعد اعتراضه على التبديل في مباراة سموحة مما أدى لاستبعاده.

وغاب شيكو بانزا عن التدريبات ودخل في أزمة بشكل مباشر مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الذي اتخذ قرار إيقافه.

وتراجع الزمالك عن إيقاف شيكو بانزا بعد اعتذاره ووعده بعدم حدوث أزمة جديدة داخل الفريق بسببه وعاد لقائمة مباراة زد.