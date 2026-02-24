سر عودة شيكو بانزا إلى قائمة الزمالك أمام زد

عاد شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك من جديد إلى قائمة الفريق خلال مواجهة زد رغم دخوله في عدة أزمات مع الجهاز الفني.

كان شيكو بانزا بعيدا عن المشاركة في المباراة حرس الحدود الأخيرة بعد اعتراضه على التبديل في مباراة سموحة مما أدى لاستبعاده.

وغاب شيكو بانزا عن التدريبات ودخل في أزمة بشكل مباشر مع معتمد جمال المدير الفني للفريق الذي اتخذ قرار إيقافه.

وتراجع الزمالك عن إيقاف شيكو بانزا بعد اعتذاره ووعده بعدم حدوث أزمة جديدة داخل الفريق بسببه وعاد لقائمة مباراة زد.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة زد، المقررة في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي - مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – عمر جابر – محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمد السيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو"- عبد الله السعيد- أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - ناصر منسي – سيف الجزيري – أيمن أمير عبد العزيز.

موعد مباراة الزمالك ضد زد والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وزد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 16 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى خسارتين فقط.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق “زد إف سي” في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة.

وحقق الفريق 6 انتصارات، وتعادل في 7 مواجهات، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.