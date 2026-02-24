صفقة فاسدةً.. قرار مفاجأ من الزمالك تجاه شيكوبانزا

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ، عن رغبة الزمالك في بيع شيكو بانزا نهاية الموسم.

وكتب عبد الجواد ، من خلال حسابه الشخصي اكس :" الزمالك يبدأ البحث عن عرض لرحيل شيكوبانزا عن الفريق نهاية الموسم.. صفقة أسلحة فاسدة".



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره “زد إف سي”، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

يدخل الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، جمعها من خوض 16 مباراة.

ونجح الفريق في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات، مقابل 4 تعادلات، فيما تلقى خسارتين فقط.

ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة نتائجه الإيجابية وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل الاستمرار في ملاحقة فرق الصدارة وتقليص الفارق، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور في مواجهة الليلة.