مدبولي: مبادرة"أبواب الخير" ليس إحسانًا عابرًا بل حماية اجتماعية شاملة
الطريق إلى المجد الأخير.. هل يكتب رونالدو الهدف الألف في مونديال 2026؟
وزيرة الطاقة الصربية: نتقدم نحو أول محطة طاقة نووية بحلول 2040
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تدخل حيز التنفيذ رغم قرار المحكمة العليا

محمد على

دخلت تعريفات جمركية أمريكية جديدة ، على السلع المستوردة حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، في الوقت الذي سعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن أصدرت المحكمة العليا حكماً ضد مجموعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

بُرِّرت هذه التعريفات الجديدة، التي حُدِّدت مبدئياً بنسبة 10%، كوسيلة "للتعامل مع العجز الكبير والخطير في ميزان المدفوعات الأمريكي"، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض يوم الجمعة.

وتعهد ترامب، برفع هذا المستوى إلى 15%، مع توقعات باستمرار استثناءات السلع المشمولة بتحقيقات خاصة بقطاعات محددة واتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وضاعف الرئيس الأمريكي ، من جهوده لفرض تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين، منذ أن ألغت المحكمة العليا يوم الجمعة العديد من رسومه الشاملة ، والتي غالبًا ما كانت تعسفية، في انتقاد لسياسته الاقتصادية الرئيسية.

لا تزال تعريفاته الخاصة بقطاعات محددة على سلع مثل الصلب والسيارات سارية، لكن الحكم يمهد الطريق لمعركة معقدة لإبطال الرسوم في أماكن أخرى.

وتدخل  الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 150 يومًا فقط ما لم يمدها الكونجرس، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها جسر نحو سياسة تجارية أكثر استدامة.

تنفيذ قرار المحكمة

صرحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، أنها ستتوقف عن تحصيل الرسوم التي ألغتها المحكمة بدءًا من اليوم الثلاثاء أيضًا.

وقالت بشكل منفصل إنها ستبدأ في تحصيل الرسوم الجديدة بنسبة 10% يوم الثلاثاء.

وأصدرت المحكمة، ذات الأغلبية المحافظة، حكماً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، يقضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته باستخدام قانون صدر عام 1977 لفرض تعريفات جمركية مفاجئة على دول بعينها.

وقالت إريكا يورك، نائبة رئيس قسم السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب، إن التعريفة الجديدة التي فرضها ترامب ستُطبق على واردات بقيمة 1.2 تريليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 34% تقريباً من إجمالي السلع المستوردة.

وأضافت: "بلغ متوسط ​​الزيادة الضريبية لكل أسرة أمريكية 1000 دولار في عام 2025 نتيجةً لتعريفات ترامب الجمركية العالمية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. 

ومع إعلان عدم قانونية التعريفات العالمية التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، فإن رسومه الجديدة والحالية ستُثقل كاهل الأسر الأمريكية بعبء ضريبي قدره 700 دولار في عام 2026".

الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية التعريفات الجمركية الأمريكية ترامب

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

جريزمان

أورلاندو سيتي يقترب من خطف جريزمان في صفقة مدوية بالدوري الأمريكي

ياسين مرعي

قلق في الأهلي قبل مواجهة زد.. ياسين مرعي يخضع للأشعة لتحديد حجم إصابته

الزمالك

فريق كامل.. الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

