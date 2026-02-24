قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باريس تشعر بالاستياء من إدارة ترامب وتعاقب سفير واشنطن

تشارلز كوشنر والد جاريد زوج إيفانكا ترامب
تشارلز كوشنر والد جاريد زوج إيفانكا ترامب
محمد على

اتخذت فرنسا إجراءً غير معتاد يقضي بمنع المبعوث الأمريكي تشارلز كوشنر من الوصول إلى وزراء الحكومة، بعد امتناعه عن الحضور لمقر وزارة الخارجية الفرنسية لتوضيح تصريحاته بشأن مقتل ناشط يميني متطرف.

التوتر الدبلوماسي بين باريس والولايات المتحدة

وتُعد هذه الخطوة أحدث مثال على التوتر الدبلوماسي بين باريس والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشعر باريس بالاستياء مما تعتبره تدخلاً متكرراً من جانب واشنطن في الشؤون الداخلية.

والد جاريد كوشنر ابنة ترامب (إيفانكا) 

وسبق أن استُدعي كوشنر، الذي تزوج ابنه جاريد من ابنة ترامب إيفانكا، مرةً واحدةً بسبب انتقاده لتعامل فرنسا مع معادين السامية المزعومين.

وتغيب عن ذلك الاجتماع أيضاً، وأرسل بدلاً منه مسؤولاً آخر.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت


واستدعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت، كوشنر بعد أن أعادت السفارة الأمريكية في باريس نشر تعليقات إدارة ترامب في واشنطن حول الناشط اليميني المتطرف كوينتين ديرانك الذي قُتل.

ديرانك

وقد توفي ديرانك، البالغ من العمر 23 عاماً، متأثراً بإصابات في الرأس إثر اشتباكات بين أنصار اليسار الراديكالي واليمين المتطرف على هامش احتجاج في 12 فبرايرضد سياسي من حزب فرنسي يرمز له بــإل إف آي (LFI) اليساري في ليون.

وندد بارو، بأي محاولات لاستغلال الحادثة "لأغراض سياسية"، واستدعى كوشنر لعقد اجتماع في الساعة 7:00 مساءً (18:00 بتوقيت جرينتش) من اليوم التالي.

لكن مصدرًا دبلوماسيًا صرح للصحافة الفرنسية بأن السفير أشار إلى "التزامات شخصية" وأرسل مسؤولًا رفيعًا في السفارة بدلًا منه. 

وقالت وزارة الخارجية: "في ضوء هذا الفشل الواضح في إدراك المتطلبات الأساسية للمهمة الدبلوماسية وشرف تمثيل الوطن، طلب الوزير (بارو) منع كوشنر من التواصل المباشر مع أعضاء الحكومة الفرنسية". 

ولم تُعلّق واشنطن على هذا التطور.

توترات قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027

وأثار مقتل ديرانك حالة من التوتر في فرنسا، مُؤججًا التوترات بين اليسار واليمين قبيل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وتظاهر أكثر من 3000 شخص في ليون يوم السبت تكريمًا لديرانك، وسط إجراءات أمنية مشددة من السلطات خشية وقوع المزيد من الاشتباكات.

الخارجية الأمريكية تعلق 

وفي يوم الجمعة، صرّحت سارة روجرز، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للدبلوماسية العامة، بأن مقتل ديرانك يُظهر "سبب تعاملنا بقسوة مع العنف السياسي ".

ونشر مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية بيانًا منفصلًا جاء فيه: "إن التطرف اليساري العنيف في ازدياد، ودوره في مقتل كوينتين ديرانك يُظهر الخطر الذي يُشكّله على الأمن العام".

وشاركت السفارة الأمريكية ترجمة فرنسية للمنشور على حسابها.

كما أدلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بتصريحاتٍ في هذا الشأن، مما أشعل فتيل سجالٍ حاد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حثّها على التوقف عن "التعليق على ما يحدث في الدول الأخرى".

كل ذلك أدى إلى تفاقم الأمور وزاد من مساحة التوتر السياسي بين أمريكا وفرنسا.

فرنسا المبعوث الأمريكي تشارلز كوشنر ديرانك والد جاريد كوشنر ابنة ترامب إيفانكا سفير أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

بسمة أحمد

اطلع يا أحمد يا جبان| فيديو لزوجة تقتحم شقة ضرتها يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

ترشيحاتنا

موعد أذان المغرب اليوم

موعد أذان المغرب اليوم .. احرص على الدعاء قبل الإفطار

الصيام

ماذا يفعل من رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

وزارة الأوقاف

أيام الله في رمضان.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

بالصور

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية
بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة
طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب
لسحور صحى.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟
هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

فيديو

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد