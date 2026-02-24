قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء .. تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها

إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.


وشملت القرارات تعيين الدكتورة نيفين فاروق حسين الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية ، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتعيين الدكتورة منى محمد نصر الأستاذ بقسم تكنولوجيا الملابس والموضة بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب  ، وتعيين الدكتور أسامه صلاح فؤاد الأستاذ بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بكليه علوم الرياضة رئيسا لمجلس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية في التربية الرياضية بالكلية.

كما شملت القرارات أيضا تعيين الدكتورة صباح ابو المعاطى احمد الاستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم النبات والميكروبيولوجي بالكلية ، وتعيين الدكتور جمال محمد السيد الأستاذ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم رئيسا لمجلس قسم الجيولوجيا بالكلية ،  وتعيين الدكتورة أميرة عقل أحمد الأستاذ بقسم الاقتصاد بكلية التجارة رئيسا لمجلس قسم الاقتصاد بالكلية ، وتعيين الدكتور تامر حسين محمد الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية علوم الرياضة رئيسا لمجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بالكلية ، وتعيين الدكتور محمد عبد الغفار أحمد الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية ، وتعيين الدكتور وجيه جرجس فرنسيس الاستاذ بقسم المسرح التربوي بكليه التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم المسرح التربوي بالكلية.

 وتعيين الدكتورة إيمان محمد عبد الحكم الأستاذ بقسم تمريض أمراض النساء والتوليد بكلية التمريض رئيسا لمجلس قسم تمريض أمراض النساء والتوليد بالكلية ، وتعيين الدكتورة علا أحمد محمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا الطبية بالكلية ، وتعيين الدكتور ياسر فؤاد عبد الحليم الأستاذ بقسم الصحة والرعاية البيطرية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الصحة والرعاية البيطرية بالكلية .
 

كما شملت قيام الدكتور محمود أحمد جوده الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بأعمال رئيس مجلس قسم التصميم الصناعي بالكلية ، وتجديد إشراف الدكتور أحمد محمد البغدادي الأستاذ المتفرغ بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق على مجلس قسم فلسفة القانون وتاريخه بالكلية حتى نهاية العام الجامعي2025/2026 م .

