جامعة بنها تحصل على الميدالية الذهبية بمعرض الاختراعات في الكويت

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها حصول جامعة بنها على الميدالية الذهبية فى فعاليات المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط – دورته السادسة عشرة بدولة الكويت، خلال الفترة من 8 إلى 11 فبراير 2026.

الميدالية الذهبية

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للدكتورة سوزان عادل عبد الرحيم، الأستاذ بكلية التربية النوعية بالجامعة لحصولها على الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف، إضافة إلى جائزة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، عن ابتكار ضمادة طبية ذكية بتقنية النانو لعلاج جروح مرضى السكري والوقاية من الغرغرينا بتكلفة منخفضة.



وأكد "الجيزاوى" أن حصول الجامعة على الميدالية الذهبية يجسد ما تتمتع به الجامعة من خبرات علمية ويعكس قوة البحث العلمي والابتكار المصري على الساحة الدولية ، مضيفا أن الجامعة تسعي لتسجيل الابتكار كبراءة اختراع ، وذلك في إطار دورها للاستثمار في المعرفة ومخرجات البحث العلمي وبراءات الاختراع.