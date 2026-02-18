استمرار فعاليات مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها

واصلت مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها فعالياتها بكليتي الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي.



تقام المبادرة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تنسيق الفعاليات

وتمت فعاليات بتنسيق الدكتورة شيرين الخولي رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستهدفت المبادرة نشر الوعي حول المخاطر الصحية الخطيرة لإدمان والتشجيع على تبني نمط حياة صحي خالٍ من الإدمان لطلاب كليات الجامعة، عن طريق زيادة الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة استراتيجيات التعافي من الإدمان ودور الدعم المجتمعي، وتسليط الضوء على سياسات مكافحة الإدمان وأهمية القوانين المنظمة، و تبادل الخبرات وتقديم نصائح عملية للقضاء علي الإدمان.